Elevata l’incidenza nell’Isola della fibrillazione atriale 

«Le tachicardie sono un gruppo di aritmie che possono avere varia origine e differente gravità», dichiara Vincenzo Nissardi, responsabile della struttura semplice di Cardiostimolazione del Policlinico di Cagliari. «La fibrillazione atriale è l’aritmia più frequente e tende ad aumentare con l’avanzare dell’età. L’invecchiamento è un fattore di rischio, insieme ad altre patologie, quali ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica, obesità e diabete mellito»

«In Sardegna c’è un’elevata incidenza, nella forma infanto-giovanile e dell’adulto», prosegue Nissardi. «È un’aritmia con una vasta varietà di sintomi: può essere percepita come cardiopalmo, astenia, malessere, dispnea, peso precordiale, ma può anche essere del tutto asintomatica. Anzi, recenti scoperte fanno pensare che sia la più frequente. Questa rappresenta un grosso problema di salute pubblica, perché nell’atrio fibrillante possono formarsi dei coaguli di varie dimensioni che possono creare fenomeni tromboembolici, in particolare a livello cerebrale. È dimostrato che molte forme di demenza vascolare sono originate da microemboli formatisi nel corso di episodi di fibrillazione atriale silente».

«Oggi esistono farmaci efficaci e sicuri per prevenire il rischio tromboembolico» spiega il medico: «Gli anticoaculanti orali diretti, ma serve una diagnosi precisa. Oggi si può monitorare l’attività cardiaca con diversi strumenti. Molti sono presenti sul mercato: misuratori automatici della pressione arteriosa, smartwatch o app degli smartphone. Esistono poi numerosi sistemi di monitoraggio, gestiti dal personale medico specializzato nello studio e gestione delle aritmie. Nei principali ospedali della Sardegna ci sono reparti in grado di effettuare indagini accurate ma sarebbe opportuno che tali possibilità venissero estese a strutture territoriali gestite da cardiologi ambulatoriali, strettamente connesse alle cardiologie ospedaliere, così da poter trattare in modo adeguato il più alto numero possibile di pazienti con patologie aritmiche».

