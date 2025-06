Elettroshock, nuova sfida delle cure 

Oggi i medici parlano di Tec. Ma la terapia elettroconvulsivante non è altro che il più conosciuto elettroshock. Trattamento complesso che, nell’immaginario collettivo si porta dietro il retaggio di una psichiatria coercitiva, ma in realtà ha una valenza non di poco conto. Ne sanno qualcosa specialisti e pazienti del reparto di Psichiatria del San Martino, unico ospedale nell’Isola (e uno dei nove in Italia) in cui l’elettroshock viene eseguito abitualmente. E la Asl adesso ha deciso di attribuire l’incarico di “altissima professionalità” a uno degli specialisti del reparto.

L’incarico

La selezione interna è stata bandita nelle settimane scorse e «mira a riconoscere la professionalità dei nostri specialisti – spiega Antonio Mignano – direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl 5 – e in qualche modo a gratificare l’equipe del responsabile Giovanni Guiso che, insieme al suo staff, continua a garantire un servizio importante». In Sardegna da circa trent’anni è rimasto solo l’ospedale di Oristano a proporre questa possibilità di trattamento che induce una crisi convulsiva controllata tramite il passaggio di una corrente elettrica attraverso il cervello. «Una tecnica che funziona e dà benefici in certi pazienti – aggiunge – viene impiegata in casi di patologie psichiatriche gravi soprattutto in quelle situazioni in cui non si ha una risposta ai farmaci o in quelle in cui è alto il rischio di suicidio».

Gli interventi

Il trattamento avviene in assoluta sicurezza per i pazienti. «Viene effettuato in sala operatoria, lo psichiatra è affiancato dall’anestesista e dagli infermieri» spiega. Essendo l’unico centro nell’Isola, quello di Oristano rappresenta un punto di riferimento «arrivano pazienti da ogni parte della Sardegna» aggiunge il direttore. I numeri attualmente forse sono inferiori rispetto al passato, d’estate si trattano circa cinque pazienti al mese perché i posti sono ridotti ma la richiesta c’è sempre ed ecco perché la Asl riconosce il merito di chi da anni è impegnato su questo delicatissimo fronte. «È innegabile che siano diffuse convinzioni particolari su questa terapia – sostiene Mignano – addirittura c’è chi le attribuisce anche una connotazione politica, l’elettroshock sarebbe di destra ma in realtà non è così. È un trattamento utile, nel Nord Europa viene utilizzato in maniera massiva, persino in ambulatorio».

