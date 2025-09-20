Elettrodomestici, torna il bonus 

Tra bonus e sussidi valgono oltre due miliardi, 2,1 per l'esattezza, gli incentivi che il governo ha messo in campo. A fare i conti è Assoutenti che riassume l’elenco dei contributi di cui le famiglie possono beneficiare, prestando però attenzione alle nuove condizioni e ai diversi requisiti previsti. «Si apre la stagione autunnale dei bonus, strumento che, se utilizzato in modo corretto, può contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà», spiega il presidente Gabriele Melluso.

Il dettaglio

Sta per tornare il bonus elettrodomestici, utilizzabile presentando un codice in negozio. E potrebbe durare fino al 2027: il decreto attuativo che sblocca il contributo inserito nella scorsa legge di Bilancio dovrebbe pubblicato a giorni sulla Gazzetta Ufficiale; e la misura dovrebbe essere confermata anche nella prossima manovra anche per il 2026. Il sussidio copre fino al 30% del costo di un elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro. È valido solo per alcune tipologie di elettrodomestici che dovranno essere realizzati in Europa e rispettare determinati requisiti energetici: lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue

Gli altri

Dal 15 settembre è attivo il Bonus psicologo, con un piano di 9,5 milioni. Gli importi del bonus variano in base alla fascia reddituale: fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro; 1.000 euro per chi è nella fascia tra 15 e 30mila euro; 500 euro per chi ha un Isee tra 30 e 50mila euro. Il contributo massimo copre sedute da 50 euro l'una, con erogazione diretta al professionista. Poi la carta Dedicata a te: un contributo economico di 500 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro. A differenza degli altri anni non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi.

