Elettricità in porto, bacchettata l’Authority 

Battaglia sui segreti commerciali, i giudici obbligano l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna a mostrare, entro 10 giorni, l’offerta tecnica della società vincitrice, senza alcuna parte oscurata, compresi il curriculum dei professionisti indicati dalla Nidec Asi Spa.

Lo ha stabilito il Tar Sardegna accogliendo il ricorso presentato dalla società Ingegneria Costruzioni Colombrita (difesa dai legali Andrea Scuderi, Fabrizio Belfiore e Carmelo Anzalone), contro l’Autorità e contro la Ceisis Spa, Sistemi Impiantistici Integrati e Nidec Asi Spa (assistite dagli avvocati Mauro Barberio e Paolo Moroni).

In gioco c’è la gara, aggiudicata proprio alla Nidec Asi, per l’affidamento di servizi di progettazione e realizzazione di un impianto Mare-Terra per l’alimentazione elettrica delle navi da crociera e di altro tipo nei porti di Cagliari (sia porto storico che porto canale), Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura, Porto Torres e Portovesme. Una volta terminata la procedura, la società ricorrente ha chiesto di poter vedere le offerte e i curriculum dei professionisti citati, ma l’Autorità (senza la liberatoria del vincitore) li ha consegnati oscurandone varie parti. Il Tar ha stabilito che non poteva, ma sulla vicenda non è escluso che la vincitrice presenti ricorso al Consiglio di Stato.

