Elettricista muore in Messico 

Era in Messico per lavoro. La sua esperienza nei cantieri lo aveva portato, da qualche anno, in giro per il mondo. Fino a mercoledì, quando Mariano Piras, elettricista di Arzana, è morto in un incidente mentre era intento a lavorare su un capannone. Aveva 52 anni e si trovava lì da qualche settimana, per conto di un’impresa con sede a Milano. Tuttavia il quadro investigativo, condotto dalle autorità locali, dovrà far luce su quanto accaduto con esattezza.

L’uomo, particolarmente attivo sui social e vicino alla vita della comunità, lascia la moglie e tre figli piccoli.

La tragedia

Ai familiari la notizia della tragedia è stata comunicata ieri mattina. L’incidente sarebbe accaduto nelle ore precedenti, forse nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando in Italia l’orologio segnava otto ore indietro. Mariano Piras, secondo le prime, frammentarie comunicazioni ancora tutte da confermare, sarebbe caduto da un’altezza di otto metri. Verosimilmente si trovava su un capannone, impegnato nell’assemblaggio di impianti elettrici. L’impatto al suolo gli sarebbe stato fatale. Ma il puzzle della dinamica è ancora frammentario.

La vittima

Mariano Piras era persona ben voluta in paese. Prima di lui anche i fratelli maggiori avevano lavorato nei cantieri internazionali. Ad Arzana l’elettricista ha trascorso un soggiorno di ferie nelle scorse settimane, partecipando anche all’evento Cantine aperte di fine luglio. Poi, come di consueto, aveva salutato i familiari per tornare in cantiere.

Negli ultimi giorni sui social aveva scritto gli auguri agli amici di sempre, mentre il 10 settembre aveva pubblicato una foto durante una visita alle piramidi atzeche. Ieri alcuni familiari sono partiti per l’America.

