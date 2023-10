Elettriche scacciate dal furbo diesel 

La svolta green è sbandierata da tempo, a Nuoro e dintorni. Pista ciclabile, progetti eloquenti come il “Fiume verde” ma soprattutto un’incredibile sfilza di colonnine destinate alla ricarica delle auto elettriche, circa una cinquantina. Peccato che le postazioni allestite da Enel X regalino subito una tendenza che inquieta: stalli occupati con disinvoltura da vetture non a zero emissioni, da una parte; oppure, stalli desolatamente vuoti, dall’altra. Il comandante della Polizia locale, Massimiliano Zurru, svela un paradosso: «Nel primo caso conosciamo il problema, ma non possiamo per ora intervenire. La segnaletica orizzontale non è a norma, quindi le eventuali sanzioni sarebbero contestate».

Codice della strada

I vigili urbani barbaricini hanno le mani legate. Il Codice della strada parla chiaro, così contro gli incivili per il momento si può fare ben poco. «La segnaletica orizzontale deve essere bianca con il simbolo della ricarica verde», spiega Massimiliano Zurru: «A Nuoro, invece, gli stalli sono tutti gialli, non a norma. La responsabilità non è del Comune ma di Enel X che deve effettuare questo intervento correttivo al più presto, perché la segnaletica è a carico dei gestori. Mi impegnerò affinché queste modifiche vengano effettuate con celerità». Stando all’attuale normativa, «le infrastrutture di ricarica devono essere accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta dei veicoli elettrici in fase di ricarica, al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti - riporta il Dl Semplificazioni -. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7».

Sanzioni

A Nuoro le “multe” potrebbero arrivare a pioggia, alla luce di una tendenza consolidata: stalli di ricarica occupati, troppo spesso, da vetture tutt’altro che rispettose dell’ambiente. D’altronde, la normativa parla chiaro: «La sanzione per chi viola questa disposizione, fermandosi o sostando negli stalli delle colonnine pur non avendone il diritto, è la seguente: da 41 a 168 euro se l’infrazione è commessa con ciclomotori e motoveicoli a due ruote; da 87 a 345 euro con autovetture e altri veicoli. La sanzione si applica per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione».

Poco green

Senso civico cercasi, così come le auto elettriche. Il capoluogo barbaricino da tempo si è proiettato verso il futuro, verso una mobilità verde e sostenibile. Peccato che tra incivili e postazioni di ricarica semivuote, la strada appaia ancora tutta in salita.

