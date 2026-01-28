VaiOnline
Lanusei.
29 gennaio 2026 alle 00:42

«Elettori traditi da chi rinuncia» 

Tre defezioni di fila. Alle dimissioni del consigliere Donato Marongiu sono seguite quelle di Mirko Balloi ed Efisio Balloi, chiamati a sostituirlo. Due surroghe annullate in un contesto di accuse rivolte alla maggioranza da coloro che del gruppo in origine facevano parte. Il presidente dell’assemblea civica Matteo Stochino prova a ricondurre il dibattito alla chiarezza istituzionale. «La rinuncia a questo ruolo (quello di consigliere ndr) non è un fatto meramente personale o organizzativo. È una scelta politica che rischia di risultare poco rispettosa anzitutto nei confronti degli elettori e della gente che attraverso il voto ha affidato a quel ruolo una funzione precisa: partecipare, discutere, proporre, rappresentare».

Stochino parla del Consiglio come sede del confronto, anche aspro, di pluralità come ricchezza. I consiglieri dimissionari hanno indicato proprio nella chiusura del gruppo di maggioranza come la causa del loro diniego.

«Il ruolo di consigliere è uno spazio pieno di prerogative, riconosciute dall’ordinamento, che non richiedono inviti né autorizzazioni per essere esercitate». Ovvio il riferimento alle parole di Efisio Balloi. Infine Stochino interviene a difesa della collega Tegas, nel mirino sia di Mirko che di Efisio Balloi. «Le sono state rivolte parole ingenerose. Sia lei che l’amministrazione hanno sempre garantito apertura, ascolto e disponibilità al confronto, dentro e fuori le sedi istituzionali. Ma democrazia vuol dire che chi è stato eletto si deve assumere le proprie responsabilità». Come a distinguere tra legittimo dissenso e la rinuncia ai luoghi e agli strumenti della rappresentanza. (si. l.)

