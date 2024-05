Elettori malati e accompagnati, certificati in nove ambulatori 

Apertura straordinaria di nove ambulatori nei tre distretti della Asl per le certificazioni sanitarie per gli elettori in condizioni di infermità che necessitano di un accompagnamento per andare a votare. Gli elettori fisicamente impediti domenica 9 giugno dovranno presentarsi negli uffici: a Oristano in via Carducci dalle 11 alle 12; a Cabras in via Tharros 17 in guardia medica dalle 9.30 alle 10.30; a Simaxis in via Doria dalle 11 alle12; a Samugheo in via della Pace dalle 9.30 alle 10.30. Ad Ales in via IV Novembre dalle 9 alle 10, a Laconi alla Casa della salute dalle 10.30 alle 11.30, a Terralba all’ambulatorio di igiene dalle 9 alle10. A Ghilarza all’ospedale dalle 9 alle 10, a Bosa in via Amsicora dalle 10 alle 11.

