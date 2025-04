Eletto il sindaco dei ragazzi 

Simon Kaiode Ayomide Ajayi, 13 anni, è il nuovo sindaco dei ragazzi di Serdiana. E’ stato eletto dagli alunni delle scuole medie. L’iniziativa rientra nel progetto di educazione civica che il Comune porta avanti da diversi in collaborazione con le scuole del paese. Eletti anche quattro consiglieri, Diletta Argiolas, Maria Orrù, Mattia Spano ed Elisa Piga. Il Consiglio comunale dei ragazzi si occuperà delle problematiche del mondo giovanile, potrà esprimere pareri e presentare proposte all’amministrazione. «Un progetto che promuove la cittadinanza attiva, la responsabilità e il dialogo, dando voce alle nuove generazioni e offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni. Complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze per l’entusiasmo, le idee e l’energi», afferma il sindaco Maurizio Cuccu. (c. z.)

