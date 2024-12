Eletto il presidente, scoppia la polemica in Aula consiliare 

Da ieri il Consiglio comunale ha un presidente: Vincenzo Pinna, eletto con i soli voti della maggioranza; la minoranza ha votato scheda bianca eccetto il consigliere Alessandro Campus, che non ha partecipato alla votazione. In apertura le polemiche scaturite dalle richieste avanzate dall'opposizione di rinviare la votazione. «L’ orientamento univoco del Ministero dell'Interno - ha affermato Campus- è quello per il quale l'elezione di un nuovo presidente del Consiglio può avvenire solo a partire dalla prossima legislatura. Chiediamo di soprassedere in attesa di un parere da parte del ministero e dell'assessorato agli Enti locali affinché l'attività non sia poi annullata». Il sindaco Alfonso Marras, dopo aver sospeso la seduta per avere chiarimenti, ha deciso però di proseguire e andare ai voti.

Alla carica di vicepresidente, spettante all'opposizione, è stata eletta con un solo voto la consigliera Maria Giovanna Campus. Anche sulla costituzione della fondazione, che si dovrà occupare della gestione dei beni culturali, non sono mancate le frizioni. Un punto approvato con i soli voti della maggioranza, mentre i due gruppi di opposizione hanno votato contro. Il consigliere Giuseppe Ibba ha evidenziato come «già per la convocazione della commissione avevamo chiesto il rinvio in quanto non abbiamo avuto a disposizione gli atti nei tempi dovuti e il parere del revisore è arrivato 40 minuti prima del Consiglio». Il sindaco Marras ha sottolineato come tutto sia stato fatto seguendo le modalità corrette. il Consiglio ha dato il via libera al rinnovo della convenzione del servizio associato della scuola civica di musica del Montiferru “Nino Dispenza”.

