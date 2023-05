Eletto il direttivo della nuova Consulta degli anziani 

Si è tenuta a Villacidro la prima riunione ufficiale dei soci della Consulta anziani, per la scelta del direttivo. Durante la partecipata riunione nei locali dell’ex-pretura, l'assemblea ha scelto come rappresentanti tre donne – Lucia Mocci, Rita Piga e Gianna Lucia Zaccheddu – e due uomini – Salvatore Chia e Angelo Fois. La più votata all'assemblea è stata Zaccheddu. «Il direttivo è così composto perché da statuto abbiamo stabilito la doppia votazione uomo-donna, per garantire la pari opportunità», specifica Maura Aru, assessora comunale alle Politiche sociali e referente del progetto.

«Con una riunione successiva tra i membri del direttivo si decideranno le cariche da comunicare all’assemblea. Nelle nuove riunioni verranno poi proposti i progetti e le idee, con l’apporto di tutti i soci. Ci sarà anche un incontro fra direttivo e Servizio sociale per organizzare attività da mettere in campo». Oltre a Maura Aru, la Consulta degli anziani si avvale anche del supporto del sindaco Federico Sollai e di un consigliere dell’opposizione, Giancarlo Carboni del gruppo Assemblea Permanente.

