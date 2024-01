Eletti nell’Assemblea tra quozienti e resti 

Non un voto di differenza. Che tra consiglieri finisca patta, è una possibilità. In questi conta la posizione in lista. Così prevede la legge elettorale all’articolo 19, comma A. E non si tratta dell’unica curiosità che accompagna la sfida per conquistare uno scranno nella massima assemblea della Sardegna.

C’è un complicatissimo calcolo che porta all’assegnazione dei posti in Consiglio. Il tutto avviene attraverso il cosiddetto quoziente: è un numero determinato di voti validi che corrisponde a un seggio. Si tratta di una valore diverso per la coalizione (o la lista) che vince e per la minoranza, sempre tenendo presente che a seconda del consenso raccolto l’attribuzione avviene con il sistema maggioritario o con quello proporzionale.

Nel primo giro di assegnazioni entrano nella ripartizione solo i partiti che hanno un quoziente pieno nelle diverse circoscrizioni elettorali. Finito questo turno, si procede con i resti, ovvero la differenza tra le preferenze che una lista ha sommato e il quoziente. Via via, conquistano i seggi rimanenti i partiti hanno i resti più alti. In caso di parità, la spunta chi ha preso una percentuale di voti maggiore. Una volta che per ciascuna circoscrizione è stabilito quanti seggi vanno a ogni lista, i singoli candidati sono eletti o meno a seconda dei voti di preferenza raccolti.

Quando un consigliere si dimette, muore o viene sospeso, gli subentra il primo dei non eletti nello stesso collegio elettorale. ( al. car. )

RIPRODUZIONE RISERVATA