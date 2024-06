Eletta la prima donna presidente 

Città del Messico. «Non vi deluderò», promette la progressista Claudia Sheinbaum al Messico, prima presidente donna ad essere eletta nel Paese. Dopo la mezzanotte le stime ufficiali del conteggio veloce confermano la svolta epocale annunciata dagli exit poll, e ancor prima dai sondaggi della vigilia. Raggiante, sul palco preparato nello Zocalo, la principale piazza della capitale (la città che ha amministrato da sindaca), Sheinbaum leva le braccia al cielo dedicando la sua vittoria alle messicane. «Non sono qui da sola. Siamo arrivate tutte - esulta la scienziata prestata alla politica -. Con le eroine che ci hanno regalato la nostra patria, con le nostre antenate, le nostre madri, le nostre figlie e le nostre nipoti». Non è solo una vittoria elettorale, per il Messico è il momento della riscossa rosa. Ed è soprattutto a loro, alle donne che hanno pianto per i figli scomparsi, per gli stupri, per i femminicidi che il capo di Stato eletto giura che «il nostro governo sarà onesto, senza influenze, senza corruzione, né impunità» e «combatterà ogni discriminazione».

