Eleonora Strino, una chitarra jazz per raccontare la vita 

Una virtuosa della chitarra jazz dall'attività instancabile, tra dischi, palchi e cattedre, pronta a una nuova tappa. Eleonora Strino, chitarrista e compositrice napoletana classe 1987, sarà dal vivo stasera a Cagliari con Claudio Vignali in una speciale chiusura della rassegna “A tu per duo”. Al Bflat di via del Pozzetto la musicista anticiperà “Lumithia”, nuovo disco in uscita il prossimo 5 giugno.

A 15 anni Strino scopre l’amore per il jazz. «Non troppo dopo, ho cominciato a vivere questa passione come un lavoro» spiega l'artista, «e da subito ho sentito un colpo di fulmine per la chitarra jazz. E l’intenzione era chiara dall'inizio: infatti, non ho mai fatto lavori diversi dal jazz». Studia tra Napoli e Amsterdam, per poi debuttare nell'orchestra di Roberto De Simone. «Un’esperienza importante, che metterà in moto altre occasioni preziose: Emanuele Cisi che mi chiama nel suo gruppo, poi Dado Moroni, fino all'ingresso nel trio di Greg Cohen». Incontro che segna una svolta, con la partecipazione a “Si, Cy” (2017) e l'approdo sui grandi palchi internazionali. Risultati che fanno trovare a Strino il coraggio per diventare anche lei bandleader, con l'esordio “I Got Strings” (2023) in trio con Joey Baron e Cohen. «L’opportunità di essere bandleader ha spalancato tante possibilità compositive, ma è con “Lumithia” che ho virato la ricerca sull'essenzialità».

Tredici tracce dai tratti intimi e narrativi: «La principale suggestione è stata la scrittura femminile d’introspezione, collegandola alla mia storia personale». Una ricerca ispirata da autrici come Kate Chopin, Goliarda Sapienza e soprattutto Alfonsina Storni, con l’ultima traccia “Alfonsina Y El Mar” che ne cita la tragica scomparsa. Ma è soprattutto l'elemento vitale ad animare il disco: «C'è l’allegria di “Monte Nuovo”, intitolato al vulcano vicino a Napoli, la dolcezza di “Ninna Nanni”, dedicata al mio nipotino, e la title track, che insieme all’album prende il nome dall'autobiografia di mia madre, mai pubblicata. Ho scritto la canzone facendomi madre di mia madre, per alleviare la sua sofferenza». Un diario emotivo, dove la chitarra traduce le emozioni in gioco senza mai smettere di guardare alle sue infinite potenzialità: prossimo appuntamento sardo il 17 luglio per “Sonos Padronos”.

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