Eleonora pugnalata 25 volte 

Firenze. È stata massacrata con 24 pugnalate Eleonora Guidi, la 34enne uccisa dal suo compagno Lorenzo Innocenti all’alba di sabato nella loro abitazione a Rufina. È stata colpita alle spalle, al collo e al petto con un coltello da cucina. Sono i primi elementi dell’autopsia eseguita all’istituto di medicina legale. In queste ore la salma sarà restituita alla famiglia Guidi perché possa essere celebrato il funerale.

Sono intanto ancora stazionarie ma gravi le condizioni di Innocenti, ricoverato in coma farmacologico al policlinico di Careggi: l’uomo, architetto, 37 anni, dopo aver ucciso la compagna si è lanciato dal terrazzo al secondo piano del palazzo dove la coppia viveva con il figlio di un anno e mezzo, che al momento del delitto guardava i cartoni animati alla tv in una camera vicina. Il bambino è stato affidato alla zia materna. Nel pomeriggio gli avvocati della famiglia Guidi sono andati nell’appartamento accompagnati dai carabinieri per recuperare i suoi abiti e i suoi giochi. I carabinieri hanno sequestrato i cellulari della coppia, che nei prossimi giorni saranno analizzati alla ricerca di messaggi che possano indicare un movente dell’assassinio.

