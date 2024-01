“Eleonora in sarda rima” Le poesie per la giudicessa 

L’Istar promuove la prima edizione del premio di poesia “Eleonora in sarda rima”, in nome e memoria della giudicessa, juighissa, Eleonora d’Arborea. Il concorso letterario è dedicato alla versificazione in rima e mira a incoraggiare l’uso delle lingue sarde. È riservato a poesie in tutte le lingue in uso in Sardegna, gallurese, sassarese, tabarchino, algherese. Il concorso prevede un montepremi di 4mila euro. Le poesie vincitrici saranno pubblicate nell’antologia del Premio delle poesie vincitrici. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Gli elaborati vanno inviati entro l’8 marzo. La copia integrale del bando è a disposizione nei siti Istar e Comune. ( m. g. )

