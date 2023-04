Eleonora e Gramsci sui muri della scuola 

Un grande murale sta prendendo forma su una parete dell’Istituto tecnico Lorenzo Mossa. Si tratta di un lavoro che rientra nel progetto InclusivArt, partito lo scorso anno, con cui questa volta si toccano i temi dell’istruzione come pilastro di conoscenza e della violenza contro le donne.

L’opera

Antonio Gramsci ed Eleonora d’Arborea sono le due figure che hanno ispirato il murale, lungo 25 metri per un’altezza di due, che dovrebbe essere terminato entro aprile e per poi essere inaugurato in primavera inoltrata. Da settimane trenta studenti, suddivisi in due gruppi, armati di pennelli e colori lavorano per realizzare l’idea e pian piano si cominciano a scorgere il volto di Antonio Gramsci e la scritta “indifferenti mai” a cui si aggiungerà la più famosa “istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”. Un monito che servirà per gli alunni e le alunne di oggi e di domani e per quanti frequentano la scuola nei loro diversi ruoli. Verrà poi riprodotto un passaggio del capitolo 21 della Carta de Logu, che già 700 anni fa legiferava sui casi di violenza contro le donne. «Con i ragazzi lavoriamo al progetto due pomeriggi alla settimana - spiega la coordinatrice e docente Laura Ardu - la nostra dirigente, la professoressa Marilina Meloni ha dato massima disponibilità per la realizzazione dell’iniziativa in cui sono coinvolti gli studenti più giovani».

L'esperto

Passo dopo passo, gli studenti sono seguiti dall’artista Michele Corriga, esperto della tecnica di anamorfismo. Da subito entusiasta di partecipare al progetto che coinvolge i giovanissimi, anche perché Michele Corriga ha già collaborato con l’istituto tecnico Mossa. «Lo scorso anno abbiamo realizzato un murale in cui i ragazzi hanno raffigurato una fermata metro di Oristano che in realtà non esiste - spiega Corriga- ma grazie all’arte si può far lavorare l’immaginazione ed è diventata realtà. Un altro murale esistente è quello in cui campeggia la scritta “abbattiamo i muri, costruiamo i ponti”». Adesso nell’istituto tecnico Lorenzo Mossa tutti gli studenti continuano a lavorare al nuovo progetto con l’entusiasmo tipico dei ragazzi.