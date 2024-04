Eleonora d’Arborea cantata in sarda rima 

«In nome, onore e memoria della protagonista più emblematica della storia di Sardegna: la giudicessa, juighissa, Eleonora d’Arborea». È un legame indissolubile quello tra la visionaria principessa medievale e la sua terra, fiumi d’inchiostro ne hanno alimentato il mito nei secoli.

Non sorprende, quindi, il successo del premio di poesia “Eleonora in sarda rima”, promosso dall’Istituto storico arborense, che al suo esordio ha visto la partecipazione di quarantacinque cantori. I vincitori saranno premiati domenica, alle 18, al Teatro Garau di Oristano, in occasione de Sa Die de sa Sardigna.

Gli obiettivi

Una doppia sfida per gli organizzatori: da un lato incoraggiare l’uso delle lingue di Sardegna (dal Campidanese al Logudorese, passando per Gallurese, Castellanese e Tabarchino), dall’altra rifunzionalizzare storiche strutture formali, promuovendo «geometrie di libertà». Gli autori (solo due sono stati esclusi per non aver rispettato i requisiti richiesti) hanno soddisfatto pienamente le attese degli ideatori e della giuria del premio, «avendo egregiamente sottoposto il proprio ingegno letterario alla prova di rime e ritmi di plurisecolare memoria» – osserva il direttore scientifico dell’Istar Giampaolo Mele. Tema, metro e stile sono stati valutati dalla giuria tecnica presieduta da Giancarlo Porcu (specialista di metrica e filologia sarda) e composta da Sebastiano Pilosu (etnomusicologo) e Roberto Caria (docente presso la Facoltà Teologica della Sardegna, cultore di poesia sarda).

I vincitori

Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto (1300 euro) è stata Federica Murgia, con il componimento «In ammentu de Lionora». Nella sezione A, metri torrados, primo posto per Antonio Ignazio Garau con «Nara, Lionora, it’iast a pensai?». Ad aggiudicarsi la categoria B, forme libere, è stato Antonio Giuseppe Tirotto con i versi castellanesi «Attesa in Casteddugenovesu». Tonino Manca, infine, ha vinto la sezione C, (forme incatenate e a retrogradazione di rime) con la poesia in logudorese «Torradiche un’iscuta». Per ognuno il premio è stato di 900 euro. La giuria ha attribuito menzioni speciali per ciascuna sezione e, data la buona qualità dei testi pervenuti, i più meritevoli saranno raccolti in un’antologia del Premio.