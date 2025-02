Eleonora Cancedda vince altri due ori 

Quando sale sul tatami Eleonora Cancedda non lascia spazio ai dubbi: talento, tecnica e determinazione sono le armi con cui domina la scena del Taekwondo-do ITF. L’ultima impresa della sangavinese tesserata per la Taekwondo-do Sardegna Team è arrivata agli Italiani FITAE-ITF a Villatora di Saonara, vicino a Padova, dove ha conquistato due ori: uno nelle forme 3° Dan e l’altro nel combattimento -55 kg Senior. Un successo che si aggiunge a un palmarès ricco di traguardi nazionali ed internazionali, perché Eleonora – che ha intrapreso l’arte marziale coreana diciotto anni fa – di soddisfazioni ne ha collezionate già tante.

Perché ha scelto questa disciplina?

« La praticava mio fratello, poi ho deciso di provare anch’io, col tempo mi ci sono appassionata e ho capito che sarebbe stato lo sport giusto per me. Sono un po’ impulsiva e grazie al Taekwondo ho imparato a gestire le emozioni, ad avere grande autocontrollo ed essere perseverante».

La gara a cui è più legata?

«Ce ne sono diverse, ma forse quella che mi ha emozionata di più è arrivata dopo il Covid, periodo che aveva generato molte preoccupazioni anche nel settore sportivo per la ripresa delle attività. Ero in Spagna per gli Europei nel 2021, ho conquistato un argento che per me valeva più di un oro, è stato bellissimo, ma oltre quella ho avuto tante altre soddisfazioni come il bronzo nel combattimento -56 kg Senior alla World Cup 2024 a Mar de Plata, in Argentina oppure anche l’oro negli Europei nelle forme a squadre in Croazia nel 2022».

Come si svolgono le sue intense giornate?

«La mia vita si svolge tra San Gavino, Cagliari e Capoterra, viaggio spesso e tra le sedute di allenamento e il lavoro la mia giornata è decisamente piena».

Negli anni è riuscita a ritagliare tempo per lo studio e la formazione, oltre lo sport?

«Si, ho conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie all’università di Cagliari e quella magistrale in Attività Motorie preventive e adattate alla Cattolica di Milano».

Che momento è per il vostro sport in Italia?

«Viviamo un periodo di grande espansione. Lo hanno dimostrato i recenti campionati che hanno visto oltre 1000 iscritti. C’è tanto lavoro dietro, lo percepisco anche dal grande impegno dei miei maestri Christian Oriolani e Silvia Farigu che mi seguono, supportano e accompagnano ovunque».

Cosa le ha insegnato il Taekwondo?

« A non arrendermi, le soddisfazioni arrivano per tutti per chi si impegna, nello sport come nella vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA