Eleonora Boi: «Io, che avevo un sogno» Il calcio, la tv, la nuova maternità 

Da Capoterra a Boston, la vita della giornalista sportiva Eleonora Boi non è mai stata noiosa. La sua passione per la scrittura è nata presto e da subito ha capito di volersi lanciare nel campo del giornalismo. Dopo la laurea in Scienze politiche ha sperimentato diversi settori di questo lavoro: «Le prime due esperienze sono state entrambe in Sardegna: un tirocinio post laurea all’ufficio stampa del comune di Cagliari e l’Emmedue Radio di Capoterra».

La passione

«Non avevo le idee chiare, ma sono sempre stata un’appassionata di sport, soprattutto di calcio, come mio papà. In ogni campo del giornalismo ci vuole una certa passione e predisposizione, questa è la mia. Così mi sono buttata: ho fatto un provino a Sportitalia in una trasmissione dedicata al calcio mercato. Ho provato, mi sono messa in gioco, e da lì è iniziato tutto. Volevo fare la giornalista e non mi sarei accontentata di farla in un modo in cui non mi piaceva», ci racconta la capoterrese, classe ’86 che, dopo aver lasciato la sua Isola ha viaggiato per l’Italia, l’Europa e oggi si trova negli Stati Uniti.

La disciplina

«Ho iniziato quindi a parlare di calcio in televisione. All’inizio è stato difficile perché mi dovevano testare, vedere se fosse un lavoro adatto a me, ma poi ho ricevuto sempre tanta fiducia, soprattutto a Mediaset: ho condotto telegiornali e la trasmissione della Champions, fatto il bordo campo, sono stata inviata sia in Italia che all’estero. È difficile essere un fenomeno da subito, ma col tempo ci si può perfezionare e migliorare sempre».