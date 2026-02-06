Eleonora basket e San Giuseppe «I capolavori di don Italo Schirra» 

La recente scomparsa di don Italo Schirra ha riportato alla memoria degli oristanesi alcune storie che hanno caratterizzato gli anni sessanta. A raccontarli Mario Simeone, giornalista napoletano e tra i promotori dell’Eleonora basket, che con il sacerdote condivise un progetto educativo capace di lasciare un segno. «Conobbi don Italo nel 1962, quando dirigeva l’istituto San Pio X», ricorda l’85enne che arrivò in Sardegna per lavorare come corrispondente del “Mattino” ma fu l’incontro con don Italo a trasformare il suo percorso. Grazie a lui conobbe l’arcivescovo Sebastiano Fraghì e monsignor Antonio Campus, che compresero il valore dello sport come strumento educativo. Da quella intuizione nacque il campetto di basket nel giardino della Curia.

«Fu una novità assoluta – evidenzia Simeone - quel campo cambiò la storia del basket oristanese». L’Eleonora divenne presto un punto di riferimento cittadino: emersero talenti come Livio e Gabriele Luperi, quest’ultimo convocato in Nazionale Juniores. Ma l’Eleonora fu soprattutto un laboratorio di solidarietà con tornei e iniziative che sostenevano bambini poliomielitici, orfani e ragazzi degli istituti.

Don Italo portò avanti un’altra impresa: la costruzione della chiesa di San Giuseppe. «Partecipai alla picchettatura del terreno a Sa Rodia – ricorda il giornalista - e ricordo la processione guidata dall’arcivescovo Fraghì fino al sito dove sarebbe sorta». Una volta edificata, don Italo seppe ancora una volta aggregare i giovani, fondando il gruppo scout. ( s. c. )

