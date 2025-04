Eleonora Accalai: «Io, Frida» (con nonno a Turri) 

Viaggio nella storia e nella cultura del ‘900 con “Frida”, una creazione originale della pluripremiata coreografa e regista ungherese Eva Duda, ispirata alla vita e alle opere della celebre pittrice messicana, con musiche di Izsák Farkas e Tibor Molnár, costumi di Kató Huszár e Julcsi Kiss, disegno luci di József Pető e video mapping a cura di Gábor Karcis e Mátyás Fekete, produzione Eva Duda Dance Company. Dopo il debutto cagliaritano, il balletto sarà oggi alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari sotto le insegne della Stagione 2024-2025 de La Grande Danza organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e del Comune di Sassari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Riflettori puntati su due straordinari interpreti, la danzatrice con nonno di Turri Eleonora Accalai nel ruolo della protagonista accanto a Zoltán Csere, nel ruolo del grande pittore e muralista Diego Rivera, suo maestro e mentore, marito e amante, in una liaison appassionata tra tradimenti e riconciliazioni, per un intrigante racconto per quadri in cui episodi dell'esistenza travagliata di Frida Kahlo si intrecciano all'iconografia dei suoi dipinti, intrisi di simboli e temi della tradizione messicana e riferimenti autobiografici, trasfigurati con una cifra peculiare e inconfondibile, in un potente realismo magico.

