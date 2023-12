“Eleonora 620”, corsi di storia 

A lezione su Eleonora d’Arborea. Stavolta, però, i docenti saranno dall’altra parte dalle cattedra grazie all’iniziativa dell’Istar che, in occasione dei 620 anni dalla morte della Giudicessa, propone un ciclo di incontri sulla storia e la cultura della Sardegna medievale rivolti agli insegnanti delle scuole oristanesi. Le lezioni del progetto “Eleonora 620”, che si realizzeranno in modalità mista (sia in presenza che on line) saranno introdotte da Giampaolo Mele, direttore scientifico dell’Istar e saranno tenute da docenti e ricercatori universitari, esperti dell’età giudicale. Durante gli appuntamenti da 90 minuti ciascuno, in programma tra gennaio e febbraio, saranno approfonditi alcuni temi della storia, della storia dell’arte e più in generale della cultura medievale sarda che potranno essere inseriti nella programmazione dell’attività curricolare dei docenti. Per partecipare è necessario inviare una manifestazione d’interesse via mail all’indirizzo segreteriaistar@gmail.com, entro il 30 dicembre 2023. ( m.g. )

