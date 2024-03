Elena, la stilista profeta in patria 

La strada era segnata fin da piccola. «Ricordo che a scuola ero sempre impeccabile, tutta abbinata. In certe occasioni mia mamma mi metteva anche la camicia con il papillon». E adesso che Elena Pes è diventata grande, degli abiti ha fatto la sua passione, il suo lavoro e la sua ragione di vita.

Il sogno a casa

La stilista 35enne capace di creare un brand tutto suo - NinaRey – ha portato le sue creazioni nel red carpet dell’ultima mostra del cinema di Venezia, ha vestito attrici e modelle negli eventi collaterali di Sanremo, nel concorso Miss Europa ed è reduce pochi giorni fa da una sfilata a Cagliari, dove ha partecipato con altri stilisti emergenti. Lei che, a differenza di altri, non ha voluto lasciare Quartu per avere successo, ma ha deciso di aprire la sua Accademia nella zona industriale, dove regala sogni e insegna metodo e arte alle sue allieve.

E pensare che all’inizio faceva tutt’altro: «Sono stata responsabile in una pizzeria ma ho sempre avuto la passione per la moda» racconta, «da piccola volevo un abito diverso per ogni occasione. Così ho iniziato a fare corsi privati». Da lì a poco il sogno comincia a prendere forma. «Ho inventato NinaRey collezioni, cominciando con gli abiti da cerimonia. E sono stata molto fortunata perché mi hanno visto sui social e sono stata chiamata da una boutique di Milano».

Il metodo Rosa Sblano

Ma il tempo dello studio non era finito; «sentivo che avevo bisogno di andare più veloce, così ho studiato il metodo Rosa Sblano che mi ha svoltato la vita».Che altro non è che un metodo che prevede massima precisione del capo e ottimizzazione dei tempi e dei processi lavorativi. Una tecnica della modellistica che si basa su un unico tracciato e l’uso della squadra. «Facile veloce e preciso». Ad andare via non ci ha mai pensato: «Aprire un’accademia qui è stata una mia scelta, perché sta venendo a mancare la figura della modellista. In Sardegna la formazione è rimasta indietro e ho deciso di insegnare questo metodo innovativo».

Gli aneddoti

Il primo abito non si scorda mai: «Nero in pizzo. Poi un vestito da cerimonia per mia sorella testimone a un matrimonio». Le soddisfazioni più grandi di recente: «Ho vestito l’attrice Raffaella Di Caprio al red carpet di Venezia e Mercedesz Henger negli eventi di gala collaterali a Sanremo. Sono state esperienze meravigliose, come la sfilata dei giorni scorsi a Cagliari». Prima ancora c’è stata Miss Europa, «dove ho vestito Miss Inghilterra e Miss Cipro arrivata tra le 10 finaliste».

Elena Pes parla con un entusiasmo contagioso. Si illumina quando descrive i suoi abiti, lei che trascorre le sue giornate nel suo atelier tra forbici, metro e squadra, anche quando i giorni non sono facili. «Ho convissuto con l’endometriosi ma ho lavorato anche piegata dai dolori. Sono stata operata e adesso sto meglio». Una testimonianza di forza e coraggio nel mese della sensibilizzazione della malattia.

