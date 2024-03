Elena e Fabio, primi in Europa nel ballo “Professional latin” 

I ballerini Elena Melis e Fabio Obino hanno conquistato il cuore della Spagna con la loro performance, aggiudicandosi il titolo di campioni europei. Lo scorso weekend i titolari della scuola “Amelie danza” sono partiti insieme al loro team di ballerini, e hanno trionfato nella categoria “Professional latin" a Elche in provincia di Alicante. «Dopo 7 mesi di stop forzato – spiega Obino - per un intervento chirurgico, siamo rientrati in pista con tante incertezze, ma con altrettanta voglia di dare il massimo. Ringraziamo chi non ha mai smesso di sostenerci e credere in noi». «Siamo partiti con l’iscrizione fatta all’ultimo minuto, ma appena siamo entrati in pista tutte le incertezze sono svanite», conclude Elena Melis. ( n. s. )

