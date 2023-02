«Elena ci darà più forza» 

MERIBEL. «Una notizia terribile, una di quelle che non vorresti mai ascoltare. Ci siamo unite tutte in un sincero abbraccio, abbiamo pianto in gruppo. Cercheremo di mettere tutte noi stesse in gara, Elena certamente vorrebbe questo». È Sofia Goggia, dopo il test in discesa a Meribel, a commentare, anche a nome della squadra italiana presente ai mondiali di sci in Francia, la scomparsa dell'ex azzurra Elena Fanchini, morta mercoledì dopo una lunga malattia. «Il suo essere genuina e la sua autenticità l'hanno resa speciale, ci uniamo silenziosamente e con tanta solidarietà al dolore della sua famiglia, siamo sicure che sabato ci darà qualcosa in più durante la discesa», ha proseguito Goggia, Le azzurre sono scese in pista con il lutto al braccio per sottolineare una perdita che ha scosso profondamente l'intera squadra italiana. Lo scorso gennaio, Goggia le aveva dedicato la vittoria a Cortina: «Eli è per te».

Sorpresa canadese

Ieri intanto si è disputato il superG maschile: Dominik Paris è caduto, gli altri azzurri non sono riusciti a fare miracoli nella gara vinta sorpresa da un canadese e per un solo centesimo di distacco (pari a 28 centimetri). Il nuovo campione del mondo è James Crawford di Toronto che sulle nevi francesi di Courchevel ha trovato il primo successo in carriera, a 25 anni. Per lui sinora c'erano solo tre podi in coppa del mondo, l'ultimo a Bormio in discesa a fine dicembre, ma anche il bronzo olimpico conquistata lo scorso anno a Pechino, nella combinata. Il centesimo di secondo ha beffato l'atteso norvegese Aleksander Kilde - argento, come soltanto d'argento in questa disciplina è stata anche la sua ancor più attesa compagna Mikaela Shiffrin, battuta dall'azzurra Marta Bassino - che ha chiuso in 1’07”23, vedendo poi Crawford beffarlo. Il bronzo è andato al campione locale Alexis Pinturault, alla seconda medaglia dopo l'oro in combinata. Ma il vero grande beffato della giornata è stato lo svizzero Marco Odermatt, sempre sul podio e con ben quattro vittorie su sei superG di coppa disputati in questa stagione, che ha chiuso quarto con relativa amarissima medaglia di legno. Cercherà “vendetta” in gigante. Sesto l’austriaco Marco Schwarz (avanti di 7 centesimi all'ultimo intermedio).

La delusione

Gli azzurri - in pista col lutto al braccio - hanno portato a casa come miglior risultato solo il 13° posto di Mattia Casse. Il piemontese francamente si aspettava di più, considerato anche il distacco subito, superiore di un secondo, dal vincitore. Il veterano Christof Innerhofer ha chiuso ventesimo e Guglielmo Bosca 26°. Che la giornata sarebbe finita in maniera deludente per l'Italia lo si era capito con la prematura uscita di scena di Dominik Paris, il jet azzurro n.1. «In queste gare si va a tutta o niente ed io ho attaccato subito al massimo», ha raccontato l'altoatesino. Ed i cronometri gli stava dando ragione, sino all’errore e al volo nella neve che gli è costato una «gran botta sulle chiappe». Proverà a rifarsi nella discesa libera di domenica. Se lo augura lui e l'intera squadra maschile .