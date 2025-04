Elena Cecchettin: quella sentenza un precedente terribile  

Venezia. «Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come questo, è pericolosa e segna un terribile precedente». Parole di Elena Cecchettin, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio della sorella Giulia nel novembre scorso.

La Corte d'Assise di Venezia ha escluso dalle accuse lo stalking e la crudeltà. Quest'ultima è diventata il casus belli, per via delle 75 coltellate. Per i giudici, la dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di «desumere con certezza» che Turetta volesse «infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive». Ritengono invece che il numero di coltellate sarebbe «conseguenza dell’inesperienza e dell’inabilità» di Turetta.

L'autopsia elenca 28 ferite alla testa, 16 al collo, 29 alle braccia, due alle gambe, poi un'incisione e quattro fratture al cranio, provocate con il coltello usato con veemenza.

Su Istagram, Elena scrive che «se non iniziamo a prendere sul serio la questione, tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento». Fa la differenza riconoscere le aggravanti, perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove è presente il coltello o il pugno, ma molto prima. E significa che abbiamo tempo per prevenire gli esiti peggiori. Sapete», aggiunge, «che cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio».

Reagisce la politica: «Dire che 75 coltellate sono frutto di inesperienza è tragico», commenta il leader leghista Matteo Salvini. Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, «quella dell’inesperienza mi pare una posizione agghiacciante». La deputata Cristina Almici, di FdI: «Definire inesperienza l'aver inferto 75 coltellate è giuridicamente discutibile ed eticamente inaccettabile».

