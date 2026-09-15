Elena Castellani e quel sogno in punta di piedi 

Ha 12 anni, gli occhi ancora increduli e un sorriso che non si spegne da giorni: è così che si presenta Elena Castellani, giovanissima cagliaritana entrata a far parte della prestigiosa Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato. Elena è una delle 4 ragazzine selezionate quest’anno tra centinaia di candidate provenienti da tutta Europa, un traguardo che porta con sé l’orgoglio di un’intera città. «Ancora non ci credo» racconta Elena, «è stata dura, ma ce l’ho fatta. Sono molto contenta».

Il cartoon

Una vocazione che diventa sogno. Questa gioia nasce da un percorso iniziato molto presto, quando Elena aveva 3 anni. I primi passi di danza li ha mossi alla University di Quartu, per poi proseguire alla scuola Assunta Pittaluga, sotto la guida di Giuliana Corrias, che negli anni ha saputo trasformare la passione di una bambina in una vera vocazione. A dare il via a tutto, come spesso accade, è stato un cartone animato, “La ballerina”, il film Disney che ha acceso in Elena il desiderio di diventare danzatrice. Un sogno che oggi, a dodici anni, si trasforma in qualcosa di concreto e straordinario.

L’icona

«Pensare di avere Eleonora Abbagnato come maestra è qualcosa che mi riempie di gioia», confessa, «è da sempre il mio idolo». Un’emozione doppia, quindi; non solo l’ingresso in una delle scuole di danza più prestigiose d’Italia e d’Europa, ma anche la possibilità di essere seguita da una delle étoile più amate.

L’istituzione

La Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Fondata nel 1928, è una delle istituzioni coreutiche più antiche e prestigiose d’Italia, storicamente legata a una delle compagnie di balletto più importanti del panorama internazionale. Nel corso dei decenni ha formato generazioni di danzatori e danzatrici che hanno poi calcato i palcoscenici dei maggiori teatri del mondo, contribuendo a mantenere molto alto il livello della tradizione classica italiana. Il percorso formativo unisce la formazione tecnica in danza classica e contemporanea a un solido curriculum scolastico, permettendo agli allievi di conseguire il diploma senza rinunciare all’intensità dell’allenamento quotidiano. Dal 2015 la direzione artistica è affidata a Eleonora Abbagnato che quest’anno è stata confermata Direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza fino al 31 luglio 2030.

Lezioni e allenamenti

Una nuova vita lontano da casa. Per Elena, questo traguardo significa anche l’inizio di una nuova vita. Ha già salutato insegnanti e compagni della scuola di via Stoccolma, pronta ora ad affrontare un percorso impegnativo che la porterà lontano da casa. Le giornate, dal lunedì al venerdì, saranno scandite da un doppio impegno: al mattino le lezioni scolastiche, al pomeriggio gli allenamenti di danza; il sabato solo allenamento. Un cambiamento importante. Che Elena Castellani sta affrontando con determinazione e con passione.

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