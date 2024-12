Elena Arvigo a Cagliari La superbia dell’uomo e il mondo che esplode 

Due grandi tragedie del ‘900, due voci di donne, un solo grido contro l’arroganza umana e l’illusione di poter dominare le forze della natura. Per la prima volta a Cagliari, Elena Arvigo porta “I monologhi dell’atomica”, una grande riflessione, nata nel 2016, sugli scritti “Preghiera per Cernobyl” del premio Nobel per la letteratura Svetlana Aleksievich, e “Racconti dell’atomica” di Kyoko Hayashi, sopravvissuta all’esplosione nucleare a Nagasaki. Già premio Eti - Le maschere del teatro nel 2023, lo spettacolo andrà in scena giovedì 12 e venerdì 13 dicembre alle 21 al Teatro Alkestis.

“Preghiera per Cernobyl” e “Racconti dell’atomica”, due scritti accomunati dal disastro nucleare. Che altri punti in comune ha trovato?

«Sono sempre molto interessata agli autori che mettono al centro le persone che hanno vissuto gli eventi. Queste due scrittrici, pur in maniera differente, hanno in comune la narrazione dei sentimenti. Si perdono i confini tra ragione e torto, è evidente che chi muore e ci rimette sono le persone. E in comune c’è anche il tema della superbia dell’uomo, che pensa di poter fare ciò che vuole con una tecnologia che invece gli scappa di mano».

Concentrarsi sul raccontare le tragedie umane, piuttosto che l’evento in sé, è un miglior ammonimento per il futuro?

«Assolutamente sì. Non a caso il mio prossimo spettacolo, che debutterà a Roma ad aprile, si chiama “Appunti per il futuro”, ispirato dalla Aleksievic che in “Preghiera per Cernobyl” dice “Mentre scrivevo del passato mi rendevo conto che prendevo appunti per il futuro”. Ha a che fare anche col senso di testimonianza, di ricordare quello che è successo».

È questo il messaggio che vuole lasciare?

«Mi piace l’idea che si esca dallo spettacolo senza un’opinione precisa, che invece ormai sembra sempre obbligatoria, come se fosse meglio avere un’opinione generica qualsiasi piuttosto che fermarsi quel secondo di più a pensare. Questo è il prologo dell’alienazione».

Il tema della catastrofe nucleare è drammaticamente attuale. La preoccupa la situazione che stiamo vivendo?

«L'orizzonte è chiuso, se apri la finestra è come se ci fosse un muro che devi rompere ogni mattina. Questo mestiere a volte è una possibilità importante, mi aiuta sapere di fare uno spettacolo che abbia senso, è come se almeno qualcosa fosse al posto giusto. Non sono ottimista, per esserlo al giorno d’oggi bisogna essere pazzi, ma cerco di coltivare la speranza».

Il suo ultimo spettacolo, “Elena”, di Ghiannis Ritsos, lo ha dedicato al popolo palestinese.

«L’ho dedicato ai popoli oppressi, e in particolare a quello palestinese. Spesso dopo gli spettacoli dico qualcosa, anche solo per dare fastidio, per eludere il silenziamento di certi avvenimenti».

Monologhi dell’atomica fa parte del ciclo delle “Imperdonabili”, donne che sono testimoni scomode della realtà che le circonda. Chi potrebbe essere un’imperdonabile dei giorni nostri?

«Forse proprio la sarda Michela Murgia. C’è una sorta di fastidio che danno le figure femminili nel momento in cui prendono la parola e dicono le cose da un altro punto di vista. In questo senso la Murgia è imperdonabile: ha detto cose imperdonabili sulla famiglia, sulla guerra, dal suo punto di vista radicale e intelligente».

Ma chi è che non perdona?

«La convenzione: un punto di vista diverso è scomodo, richiede un po’ di sforzo per ascoltare e pensare, e nessuno ne ha più tanta voglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA