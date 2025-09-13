Elemosina, via il divieto: è scontro 

Insieme al Daspo urbano per chi lega le bici ai pali (in assenza di rastrelliere) o consuma cibi e bevande seduto sui monumenti, il divieto di chiedere l’elemosina o di bivaccare per strada era sicuramente il più contestato dalla amministrazione di centrosinistra che sostiene Massimo Zedda. Norme del regolamento comunale sulla sicurezza approvato dalla precedente amministrazione che adesso, con una proposta di modifica votata in commissione Statuto (arriverà in Consiglio la prossima settimana), sarà cancellata. Soprattutto l’ultima, quella che colpisce le persone costrette per necessità a dormire per strada o chiedere l’elemosina. La decisione provoca la dura reazione delle opposizioni. «Una decisione grave», tuona Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «In un momento tra i più difficili in città sul fronte della sicurezza», il riferimento è agli episodi di violenza di Stampace e Marina degli ultimi giorni, «il centrosinistra cancella l’unico strumento oggi a disposizione della Polizia municipale per intervenire contro l’accattonaggio molesto, il degrado e l’abbandono», aggiunge.

Perché sì

Una circostanza va sottolineata: con questa modifica, il Comune non intende autorizzare i comportamenti molesti ma cancellare le sanzioni per chi chiede l’elemosina o dorme in strada. Tocca a Matteo Massa (papà della proposta di modifica del regolamento) spiegare il perché del. «Premesso che chiedere l’elemosina o dormire per strada non sono certo fenomeni legati alla sicurezza della città, il nostro obiettivo è evitare sanzioni», oltre al Daspo anche sanzioni pecuniarie fino a 300 euro, «rispetto a comportamenti di chi è vive in una condizione di fragilità ed emergenza. Chi chiede l’elemosina o vive in strada non genera un problema di sicurezza. Ovviamente», dice ancora Massa, «rimangono valide tutte le norme del codice penale». Tradotto: nessuno è autorizzato a chiedere l’elemosina con atteggiamenti molesti, «la molestia è già punita indipendentemente da chi la mette in atto». Dopo il voto del Consiglio, spariranno invece quelle condizioni accessorie rispetto all’elemosina fatta da chi ostenta menomazioni o utilizza animali o, ancora, minori. «La ratio è non colpevolizzare la povertà e gli atteggiamenti di chi è in difficoltà economica, sociale, sanitaria», dice ancora.

Le critiche

Contrario anche Giuseppe Farris (CiviCa 2024): «È una proposta di una sinistra estrema che esclude che un individuo possa avere un qualsivoglia dovere verso la comunità. Anziché potenziare i sevizi sociali e riconoscere che occorrono maggiori risorse e politiche inclusive, si compiono scelte ideologiche che limitano la possibilità di intervento della polizia locale. In un contesto in cui l'ordine pubblico è diventato uno dei principali problemi della città, questa maggioranza si volta dall'altra parte e rivela una faccia radicale, incompatibile con le responsabilità di governo della città».

