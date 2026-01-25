«Elemosina sul sagrato? Rischioso» 

«Una signora anziana della nostra parrocchia è stata usata come scudo tra uomini che si mettono fuori dalla chiesa per chiedere soldi». A raccontare quanto accaduto sul sagrato della basilica di San Simplicio, il parroco don Antonio Tamponi, che, sui social, denuncia una situazione di tensione permanente tra «bande, sempre in stato di esagitazione dovuta all'abuso di alcol», che si contendono l'elemosina davanti alla porta del luogo di culto e lancia un appello alla comunità.

L’appello

«Dovete finirla di dare denaro alle persone che stazionano sui sagrati: quell'euro che date non è carità, è una follia che sta facendo crescere la delinquenza, così non aiutiamo la comunità, è un buonismo che crea una situazione ingestibile», dice il sacerdote. Un invito, quello di don Tamponi, a una solidarietà responsabile e al rispetto delle regole civili sulla carità, per evitare disagi e conseguenze ingovernabili: «Abbiamo mense, Caritas e luoghi di accoglienza, siamo pieni di cibo e aiuti, è lì che devono andare». Al fatto riferito dal parroco, che si riserva di denunciare nelle sedi competenti, hanno assistito alcuni passanti che, aggiunge don Tamponi, «comprensibili ma non giustificabili, hanno fatto finta di nulla per paura del coltello», in possesso dei responsabili della lite.

La comunità si interroga

L'accaduto riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici in alcune zone della città, già aperto da don Tamponi in altre occasioni quando il piazzale della basilica e i giardini circostanti sono diventati teatro di bivacco, di atti vandalici e terra di nessuno. Situazioni ripetute e lamentate dai residenti della zona che, quest'estate, hanno costretto il parroco a chiudere la basilica, da sempre aperta tutto il giorno, negli orari in cui è incustodita, anche in seguito a un'aggressione ai danni dei soccorritori intenti ad aiutare una persona che, fatta irruzione all'interno della basilica, si era accasciata tra i banchi. A contenere danni, degrado e delinquenza non sono bastate le telecamere di videosorveglianza allestite a protezione della chiesa né gli avvisi bonari di don Tamponi che, sui social, ha più volte invitato al rispetto del luogo di preghiera.

