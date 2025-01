Elemosina e bivacchi, stop ai divieti 

Insieme al divieto di stendere i panni sui balconi che si affacciano sulla strada e a quello di legare le biciclette ai pali (in assenza di rastrelliere), il divieto di bivacco (dormire in strada, per esempio) e di chiedere l’elemosina era quello più contestato. Norme del regolamento comunale sulla sicurezza approvato dalla precedente amministrazione che adesso il Comune, con una proposta di delibera del Consiglio (primo firmatario Matteo Massa) intende cancellare. Soprattutto l’ultima, quella che colpisce le persone più fragili, costrette per necessità a dormire per strada e chiedere l’elemosina. «Quella norma del regolamento è in netta contraddizione con la nostra idea di comunità», dice Matteo Massa (Progressisti) «Lo avevamo detto già in campagna elettorale, lo stiamo dimostrando con le politiche sociali che stiamo mettendo in campo, questa amministrazione è accanto anche alle persone più fragili», dice.

Il provvedimento

L’articolo 7 del regolamento, quello che ora il Consiglio vuole cancellare (manca solo il parere favorevole della Polizia locale prima che il testo arrivi in Aula e, dopo il voto, diventi immediatamente operativo), vieta il bivacco, cioè «l’utilizzo di uno spazio pubblico come luogo di propria dimora anche occasionale o temporanea» ma anche l’elemosina, quando questa viene chiesta «esponendo cartelli, ostentando o fingendo menomazioni fisiche», oppure, «utilizzando minori o animali», oppure ancora quando viene chiesta in modo “molesto”, davanti ai parcheggi, «condizionando la libertà di movimento degli automobilisti», o davanti «a luoghi di culto, market, uffici, davanti ai semafori, le fermate dei mezzi pubblici o in condizioni di ebbrezza alcolica». «Sanzionare chi è costretto a chiedere l’elemosina è una cosa aberrante», dice Massa.

Sanzioni

Una circostanza va sottolineata: con questa proposta di delibera, il Comune non intende autorizzare i comportamenti molesti ma solo cancellare le sanzioni per chi chiede l’elemosina. «Ai comportamenti illeciti, anche eventualmente commessi in condizioni di bivacco

e accattonaggio, si possono applicare le disposizioni del codice penale e delle altre leggi vigenti», dice Massa. «Non c’è bisogno di un regolamento per farlo che, invece, rappresenta un attacco alla povertà estrema che viene trattata come se si trattasse di un problema di ordine pubblico», aggiunge. «L’attenzione di questa amministrazione per le persone più fragili», vedi, solo per esempio, il recente bonus Natale, «è puntuale. Il 2025 è anche l’anno del Giubileo, l’articolo 7 del Regolamento sicurezza va cancellato», aggiunge.

Bici e “birrette”

Elemosina e bivacco sono i primi divieti che il Comune intende cancellare. Più avanti, infatti, è verosimile che le commissioni competenti arriveranno a elaborare un testo da portare poi in Aula per cancellare anche il divieto di legare le bici ai pali e di consumare alcol in strada nelle “zone rosse”, regole fissate in nome del decoro. Perché, a “regime”, bere una birra in strada mentre si consuma una pizzetta al taglio in alcune zone di Cagliari, per regolamento, sarebbe ancora vietato.

RIPRODUZIONE RISERVATA