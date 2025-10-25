Elementari, donate duemila immagini 

Mauro Ballero ha regalato duemila diapositive ai bambini delle Elementari di Arzana. Una ricca collezione che racconta flora e fauna del Gennargentu. Già professore ordinario di Biologia farmaceutica e direttore del dipartimento di Scienze botaniche dell’Università di Cagliari, Ballero continua a interessarsi della flora sarda. Cittadino onorario di Arzana dal 1993, ha incontrato gli alunni nella sala consiliare. «Ha reso omaggio al “suo” paese, che ha contribuito ad aiutare con la sua immensa cultura», ha commentato Raffaele Sestu, presidente della Pro Loco che ha organizzato la 24esima edizione del Porcino d’oro, rassegna che si concluderà oggi dopo tre giorni di eventi. Ieri il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria a Bachisio Bandinu e Gianni Pes. «Anche loro hanno sostenuto la crescita culturale della nostra comunità», ha aggiunto Sestu. Oggi la manifestazione che celebra il porcino prosegue con diversi appuntamenti, fra cui la gara di cucina con Sergio Mei. «Continuiamo a far conoscere la Arzana buona che è preponderante», ha concluso il medico. ( ro. se. )

