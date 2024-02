Elementari cantiere  durante l’estate 

A Macomer i lavori nella scuola di via Roma avranno inizio a giugno, alla fine dell’anno scolastico. Termineranno, se tutto dovesse procedere bene, verso metà settembre. I finanziamenti chiesti dall’amministrazione comunale sono arrivati in tempi record. Si procederà subito con l'apertura del cantiere, per la messa in sicurezza, il restauro e il risanamento conservativo dei prospetti, dei cornicioni e della parte esterna dell’edificio che ospita le scuole elementari, al centro dell’abitato, risalente al 1929. Lo scorso autunno c’è stato il crollo di una parte consistente dei cornicioni che abbelliscono la facciata. Subito dopo l’amministrazione comunale ha fatto richiesta di finanziamento, per poter procedere nell’opera di restauro e messa in sicurezza. La Regione ha finanziato 360 mila euro, attraverso il progetto Iscola, mentre il Comune metterà la sua parte con oltre 40 mila euro. Risorse che vengono incrementate con altri 111 mila euro, per procedere con le indagini per la messa a norma dell’edificio, propedeutiche per l’intervento generale. «Abbiamo chiesto e ottenuto i finanziamenti in tempi record - dice l’assessore ai Lavori pubblici, Aldo Demontis - si procederà nell’immediato con i lavori di assestamento e poi si con l'intervento vero e proprio». Un anno fa, sempre per l’edificio scolastico di via Roma, erano stati investiti altri 150 mila euro, per rendere efficiente, dal punto di vista energetico, l’intero caseggiato. L’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità degli ambienti didattici e le condizioni ambientali e garantire la sicurezza.

