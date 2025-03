Elementari a rischio, la protesta  

Due anni fa hanno chiuso i battenti le scuole medie, da settembre prossimo toccherà alle elementari. Nelle scuole di Zerfaliu la presenza dei bambini sarà solo un ricordo. Pochi giorni fa alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola di via Leopardi è stato annunciato che a causa delle poche iscrizioni la classe non potrà essere formata. Diversi genitori però non sono d’accordo e protestano. Ieri alcuni si sono rivolti allo Snals, il Sindacato autonomo lavoratori scuola.

La protesta

Tanti genitori hanno preferito spostarsi a Simaxis, per altri invece allontanarsi da Zerfaliu, dove attualmente ci sono due pluriclassi, una con i bambini di prima e seconda e l’altra con quelli di terza, quarta e quinta, diventa un problema. «Ci sono alcune mamme impossibilitate a spostarsi dal paese per vari motivi - spiega Debora Crobu - Forse si poteva fare di più per evitare le iscrizioni altrove. Oltretutto ci risulta che tra tre anni i bambini che entreranno in prima elementare saranno tanti». «La mia bambina purtroppo non sta bene e ha varie difficoltà - spiega un’altra mamma - e dal prossimo settembre frequenterà la prima elementare. Allontanarmi da Zerfaliu sarà molto difficile. Non è autonoma per salire da sola nel pulmino».

La scuola

Il dirigente Giuseppe Scarpa però ci tiene a spiegare cosa realmente è accaduto: «Già da diversi anni il Comune, nonostante i pochissimi bambini presenti, ha messo a disposizione uno scuolabus per chi voleva raggiungere le scuole di altri paesi limitrofi. E questo non ha aiutato. A dicembre scorso, dati alla mano, ho sollecitato i vari sindaci dove sono presenti le nostre scuole, quindi Zerfaliu, Siapiccia, Ollastra e Simaxis. Ho lanciato il grido d’allarme visti i pochi bambini iscritti invitandoli a unirsi tra di loro, magari istituendo un grado per ogni scuola. Zerfaliu però ha deciso di essere autonomo, e quello che è accaduto ora è pubblico. Molte famiglie, visto che non erano d'accordo a formare una sola pluriclasse per vari motivi, per il prossimo hanno preferito andare altrove. Una classe si forma con almeno 15 alunni e a Zerfaliu non c'erano più i numeri. So che qualche mamma non ha gradito, ma io posso fare davvero poco. Una cosa è certa: la scuola non può essere aperta per cinque bambini».

Il sindacato

Alcune mamme ieri si sono rivolte al sindacato Snals guidato da Luciano Cariccia, su consiglio di qualche insegnante: «Ho promesso a tutti i genitori che giovedì incontrerò il dirigente Scarpa per capire come affrontare la vicenda. Per poi proporre eventuali possibilità all’Ufficio scolastico. Una classe con pochi alunni non può essere autorizzata, ma è anche vero che per problemi particolari possono essere fatte delle eccezioni. Vediamo».

