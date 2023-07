Elementare, una classe senza mensa 

I genitori degli studenti che a settembre andranno in prima elementare chiedono due classi per il tempo prolungato. «Siamo disposti a tutto». Tensioni a Gonnosfanadiga, tra Comune, scuola e famiglie. Quest’anno, le iscrizioni alla classe prima della primaria sono aumentate arrivando a 34 bambini per il tempo prolungato e dieci per il tempo modulare. Ma a creare scompiglio è stata la notizia che il Comune non può accettare la formazione di più classi: mancano i fondi per la mensa scolastica.

La petizione

«A febbraio», spiegano due genitori portavoce di tutto il gruppo, Pier Paolo Lecis e Nicola Corda, «siamo stati convocati dalla dirigente scolastica Romina Di Nardi che ci informava della situazione particolare: le iscrizioni a tempo prolungato erano tantissime e normalmente per il nostro paese il Provveditorato autorizzava una classe a tempo pieno e una a tempo modulare. Così abbiamo deciso di organizzare una petizione inviata al Provveditorato».

Senza mensa

L’esito è stato positivo e a Gonnosfanadiga le classi per il tempo prolungato autorizzate diventano due: «Quando è stata comunicata la novità al Comune», proseguono i due genitori, «il sindaco Andrea Floris, ha negato la mensa per entrambe le classi, spiegando che nella previsione del bilancio per i prossimi 4 anni aveva previsto solo 20 bambini».

La soluzione però pare l’abbiano trovata i genitori: «Abbiamo proposto di pagare noi i 14 pasti che il Comune non può garantire ma l’amministrazione non ne ha voluto sapere. È una discriminazione nei confronti dei bambini provenienti dalla scuola paritaria, visto che quelli della Statale passano in automatico al tempo prolungato in base al criterio deciso l’anno scorso».

Il sindaco

Sul fatto interviene il sindaco Floris risponde: «Otto anni fa il tempo pieno è partito grazie al mio impegno in veste di dirigente Asl. In questo caso però, l'amministrazione non è stata coinvolta nella preparazione del percorso. A marzo, i servizi sociali dovendo rinnovare l'appalto della mensa, chiesero al dirigente scolastico il numero presunto di utenti da inserire nel bando. Nessuna risposta. Bandendo un appalto con numeri più alti, avremmo potuto spuntare prezzi miglior. L'appalto è stato assegnato a maggio con i numeri di un unico ciclo a tempo pieno. La realtà è che il Comune non può disporre ora come ora, di 208.000,00 euro aggiuntivi per coprire il prossimo quadriennio. I genitori sono disposti a pagarsi la mensa? Il Comune non pone ostacoli, sarà l’Asl che dovrà dare l'ok».

