Elementare… Anthony Horowitz! 

Il sipario si alza su Londra. Diana Cowper è una donna benestante che si reca in un'impresa di pompe funebri per organizzare il proprio funerale. L’occasione può suonare stravagante soprattutto perché appena sei ore dopo, la donna viene strangolata a morte e a quel punto, ogni cosa si tinge di mistero. Ecco l’incipit fulminante di “Detective in cerca d’autore” (Rizzoli, pp.336, 17.50 euro, traduzione Francesca Campisi), firmato dal romanziere inglese Anthony Horowitz.

Lo scrittore è un divo

Scotland Yard indaga ma viene chiamato in causa anche l'ex ispettore investigativo Hawthorne che a sua volta contatta Anthony Horowitz – sì, proprio l’autore di questo libro – affinché lo segua nelle indagini e alla fine, una volta risolto il caso, possa scrivere un libro dividendo i proventi a metà. Horowitz è un personaggio misconosciuto in Italia ma questo è un vero peccato. Si tratta di una vera e propria celebrità letteraria britannica: è il creatore della serie di successo per ragazzi dedicata ad Alex Rider, sceneggiatore per la televisione, Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per meriti in campo letterario, nonché l’autore che per primo ha preso in mano l’eredità letteraria di Conan Doyle, scrivendo “La casa della seta” (Mondadori, 2012). E così, nonostante numerosi dubbi sui fatti accaduti, si lascia tentare dall’idea di sporcarsi le mani con la scena del crimine e accetta l’incarico proprio come un silenzioso Watson, affiancando il detective ma ritrovandosi alle prese con un sofisticato omicida.

Nel segno dei classici

Rizzoli pubblica il primo libro di una serie di successo internazionale: la strana coppia Hawthorne-Horowitz indaga sulla morte della donna in un bel giallo classico, un omaggio alle trame di Agatha Christie e all’ingegno di Sherlock Holmes; al contempo, con uno scrittore come voce narrante, Horowitz racconta il mondo dell’editoria, chiamando in causa il lavoro degli agenti letterari – talvolta decisamente oscuro – e il rapporto con i lettori che per una serie di coincidenze, spingerà l’autore ad accettare di scrivere il libro. Scopriremo che la vittima era la madre di una star hollywoodiana e inoltre, rea confessa di un drammatico omicidio stradale accaduto nove anni prima, durante il quale un ragazzino è morto mentre suo fratello è rimasto traumatizzato. Siamo alle prese con un brutale caso di vendetta? Al contempo, l’autore indagherà anche sullo stesso Hawthorne, un burbero e arrogante che non beve un goccio ma è stato allontanato dal corpo di polizia per essersi fatto giustizia da solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA