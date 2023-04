Elegante scorcio di via Roma ai primi del ‘900  

In questa foto inviata da Omero Lucchi che risale ai primi del Novecento vediamo la mole del palazzo della Dogana, demolito negli anni ‘50, ed il rigoglioso giardino dall’elegante cancellata, che finì fusa per dare cannoni alla Patria. È uno scorcio della via Roma, delimitata anche sul lato mare, da un’elegante ringhiera. Il giardino fu realizzato dalla famiglia Zedda-Piras, che lo cedette al Comune a condizione che rimanesse tale, per non togliere visibilità all’affaccio del loro palazzo sul viale Regina Margherita.