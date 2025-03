Election day, ipotesi per l’8 e il 9 giugno 

Roma. Sì all'election day ma, probabilmente, non a maggio, e norme per il voto dei fuori sede ma solo se studenti. È un bilancio in chiaroscuro quello con cui i referendari Maurizio Landini e Riccardo Magi escono all'incontro a Palazzo Chigi con il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il governo conferma, infatti, l'intenzione di un accorpamento con le amministrative, ma la data sulla quale si starebbe orientando è quella dell'8 e 9 giugno, a scuole chiuse. «Noi chiediamo che l'election day si tenga entro maggio - evidenzia Magi - per incentivare la partecipazione. La nostra richiesta è che il referendum sia accorpato con il primo turno se si terrà il 25 e 26 maggio». E non a scuole chiuse e con molti già al mare.

Fuori sede

Altra questione che lascia i referendari soddisfatti solo a metà è quella del voto dei fuori sede. Secondo quanto riferito dopo l'incontro, infatti, il governo starebbe studiando una soluzione che consenta il voto dei fuori sede come avvenuto alle Europee. Ma la richiesta dei comitati è quella che il voto sia garantito anche ai lavoratori fuori sede che rappresentano un numero molto più elevato rispetto a quanti non studiano nella propria città. La norma sugli studenti potrebbe entrare nel decreto elezioni, un provvedimento che potrebbe essere sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri e che dovrebbe contenere anche la misura per consentire il voto per le amministrative su due giorni, domenica e lunedì. Servirà poi un decreto del ministero dell'Interno per stabilire le date dei due turni elettorali: l'ipotesi più accreditata è quella del 25-26 maggio con il ballottaggio l'8-9 giugno. La data del referendum sarà stabilita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Viminale: probabile che si tenga in concomitanza con il secondo turno delle amministrative.

