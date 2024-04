Election day a giugno Campo largo, lunedì si decide per Cagliari 

L’Election day è confermato. A deliberarlo è stata la Giunta, che si è riunita ieri per la prima volta. Sul fronte delle trattative, il Campo largo a Cagliari rifletterà fino a lunedì sulla candidatura di Massimo Zedda, cui ieri si è affiancata ufficialmente quella di Enrico Ciotti, e sul rientro di tre liste (Azione, +Europa e Italia Viva) che alle Regionali avevano sostenuto Renato Soru. Si vota per le amministrative in 27 Comuni l’8 (dalle 15 alle 23) e il 9 giugno (dalle 7 alle 23), sabato e domenica, in contemporanea con le elezioni europee. Il ballottaggio, quattordici giorni dopo, sarà domenica 23 e lunedì 24 giugno, riportando i giorni elettorali alla formula classica. Sono cinque i Comuni in cui è possibile il doppio turno: Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai.

Dove si vota

Nella delibera approvata dalla Giunta Todde – su proposta dell’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda – sono indicati i Comuni interessati al voto. E cioè Cagliari, Monserrato, Sinnai, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili, Alghero, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sassari, Sorso, Villanova Monteleone.

Il gruppo di lavoro

La Giunta regionale ha poi deliberato, «per assicurare l'ottimale svolgimento delle consultazioni e il rispetto della tempistica nell'organizzazione e gestione delle diverse fasi del procedimento elettorale, di costituire, nell’ambito della presidenza, un gruppo di lavoro temporaneo a supporto del Servizio statistica regionale ed elettorale della direzione generale della presidenza».

Le sfide

Per la poltrona più importante di Palazzo Bacaredda la sfida con ogni probabilità sarà tra Alessandra Zedda (candidata da tutto il centrodestra meno il Psd’Az, che il 17 aprile, durante il congresso nazionale, deciderà sul da farsi), e Massimo Zedda (Campo largo). Il leader progressista, in caso di vittoria, diventerebbe il primo sindaco rieletto dopo un doppio mandato già maturato. Anche se ieri è emersa ufficialmente la candidatura di Enrico Ciotti, che ha garantito la presentazione di una lista. Ovvio che nel Campo largo ogni decisione sia stata rinviata a lunedì. Perché, come informa il rappresentante di Sardi in Europa Claudio Cugusi, «la scelta tra Zedda e Ciotti, ma anche il rientro di tre liste che alle Regionali avevano sostenuto Renato Soru, merita come minimo una valutazione». Tornando ai contendenti, un comunicato, in mattinata, annunciava la candidatura dell’ingegnere Dem: «Cagliari è una realtà complessa dalle grandi potenzialità», argomenta Ciotti: «Deve essere governata da un sindaco e secondo un programma che siano comunque frutto di un’ampia riflessione e di un profondo esame, da parte delle forze politiche, delle proposte programmatiche e delle candidature presentate». Ciotti aveva dato la sua disponibilità per le Primarie (e, come lui, Michele Pipia, che ieri ha tuttavia ritirato la sua candidatura a sindaco), ma non si è tirato fuori dalla contesa anche quando si è deciso di rinunciare alla consultazione della base. Di sicuro una parte del Pd (e non solo) lo considera un’alternativa a Massimo Zedda, anche per via dell’importante curriculum, dopo il passo indietro di Piero Comandini. Guido Portoghese, segretario dei Dem cagliaritani, avverte: «In previsione del tavolo di lunedì alle 18 in via Emilia abbiamo deciso, come partito, di prenderci 48 ore per valutare se, oltre a quelle emerse, nel Pd possano essere individuate altre candidature», spiega. «Di sicuro, però, lunedì si andrà avanti a oltranza finché non chiuderemo».

Elezioni europee

Sabato 8 e domenica 9, come stabilito, si vota per le elezioni europee. Alla Sardegna e alla Sicilia spettano 8 seggi. Bisognerà capire se, grazie ad accordi tra i partiti nelle due isole, ci potrà essere almeno un rappresentante sardo a Strasburgo.

