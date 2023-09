Elba e il diario dei “malanni di mente” 

“Il mezzomondo è la casa dei matti, ci stanno i cristiani che sembrano gatti: non hanno la coda, non sanno miagolare, però sono gatti. Gatti da legare”. Parola di Elba, quindicenne nata e cresciuta in un manicomio, che è diventata la sua casa: un universo di persone, emozioni e sentimenti, descritto con sguardo lucido e consapevole. È là per amore, quello di sua madre, vittima della prevaricazione del marito, che ha preferito internarla piuttosto che accettare la fine del loro matrimonio. È là perché è una figlia illegittima, ma non per questo meno desiderata. È là perché qualcuno ha provato a liberarla, ma per lei la libertà è dov’è il suo cuore. Trascorre le sue giornate tra anime che, come lei, portano il loro dolore dipinto sul volto, perché “la pazzia è una specie di verità”. Viola Ardone torna in libreria con “Grande meraviglia”, Einaudi, e conferma il suo talento con una nuova storia di grande intensità, impreziosita dalla sua scrittura magnetica: originale, coinvolgente e straordinariamente evocativa nella sua musicalità. Come già nei precedenti romanzi di successo internazionale, “Il treno dei bambini” e “Oliva Denaro”, affronta un tema di interesse sociale, in questo caso la chiusura dei manicomi a seguito della legge Basaglia.

Una comunità

L’analisi del problema conferisce realismo e complessità al contesto, ma la magia è data dalla narrazione, che procede per quadri cronologici, le cui parti sono tappe di un itinerario introspettivo. Elba osserva, ascolta, accoglie. Usa la parola in modo ludico ma sapiente, gioca con le rime e le similitudini, rivelando la profondità di chi sa osservare e comprendere senza il bisogno di spiegazioni. Tutti quelli che entrano al Fascione sono sottoposti al suo vaglio: fa anche le sue personali diagnosi nel “Diario dei malanni di mente”. È in compagnia di personaggi pittoreschi: Gillette, l’infermiera barbuta che dispensa “caramelle dagli effetti poderosi”; Lampadina, che “ci fa l'elettricità se diventiamo cattivi”; il medico Colavolpe, autoritario e severo, “non fa nulla ma decide lui tutto”. Ci sono poi i pazienti come lei: Aldina, la poetessa; Sandraccio ce-la-faccio; Nonna Sposina, che crede sempre che sia il suo matrimonio. Ancora c'è la Nuova, che non parla, non mangia, forse vorrebbe non esistere, ma Elba la costringe ad esistere almeno per lei. E poi arriva il giovane psichiatra Fausto Meraviglia, “amico dei matti e dei gatti”, oltre che idealista intraprendente. Si impegna per aprire una volta per tutte le porte di un mondo che nel 1982 non ha più ragion d'essere: c'è una legge che lo ha stabilito qualche anno prima. Rischia sulla sua pelle, pagando con la carcerazione qualche iniziativa giudicata troppo audace, e porta sulla coscienza il peso di alcuni pazienti che non hanno saputo affrontare la nuova vita. Però non perde mai l'anelito alla libertà. Soprattutto quando si tratta di Elba, per cui sogna una vita vera. Ma qual è il confine tra la nostra libertà e quella altrui? Le relazioni interpersonali diventano il banco di prova: quelle tra medico e paziente, tra padre e figli, naturali o acquisiti; ancora tra coniugi, tra colleghi e amici. Ogni rapporto è reso peculiare dalla specificità dei singoli: nessuno può essere incasellato in un ruolo, fosse anche il più gratificante. Il rapporto tra Fausto ed Elba è un percorso di scoperta del senso della vita e della possibilità di scegliere. E anche della consapevolezza che il limite tra salute e malattia è molto labile. “La pazzia”, spiega la ragazza, “è una cosa che parte dal cuore, quando è troppo caldo o troppo freddo, quando sente troppo o troppo poco e il respiro si fa troppo veloce o troppo lento”. L'amore va offerto, non imposto. L'amore è dare libertà, anche quando questo significa separarsi. È questa la libertà che cura. Parola di Elba.

