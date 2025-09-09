Elana Sasson Quartet domani a Punta Tegge a La Maddalena 

Dopo le anteprime dello scorso fine settimana a Luogosanto e Arzachena il Festival internazionale Isole che parlano entra ora nel vivo. Domani la musica torna protagonista. Alle 18.30, nell’incredibile scenario di Punta Tegge a La Maddalena, sarà la volta dell’Elana Sasson Quartet, formazione cosmopolita che intreccia jazz mediterraneo, canti curdi e poesia persiana in un suono ricco e contemporaneo.

La serata proseguirà a Palau, al Cineteatro Montiggia, con “Istèrrida pro Gaza”, un concerto speciale del Tenore Murales de Orgosolo - tra le voci più riconosciute del canto a tenore, capace di fondere tradizione, ricerca e sperimentazione in un percorso che unisce memoria e impegno civile - in omaggio alla mostra di Samar Abu Elouf. La giornata si concluderà con un dj set. Venerdì alla Pineta di Palau Vecchio incontro inedito tra i contrabbassisti Ksawery Wójciński (Polonia) ed Esat Ekincioğlu (Turchia) e nel pomeriggio, al Faraglione, spazio al progetto A Bad Day di Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, che con due chitarre elettriche e pedali analogici costruiscono paesaggi sonori tra immaginazione e rigore. In serata, a Porto Faro, doppio concerto: il musicista sardo Matteo Carta con “King Shepherd and the Lost Sheep” e il quartetto guidato dal sassofonista turco Korhan Futacı, figura chiave del jazz e rock sperimentale turco, che fonde tradizione anatolica, improvvisazione radicale e psichedelia in un suono viscerale e immersivo. Insieme a Barış Ertürk, Esat Ekincioğlu ed Erdem Göymen, dà vita a un concerto che attraversa spazio, tempo e confini stilistici, trasformando il caos urbano in rituale sonoro e rivelando i colori invisibili della Turchia contemporanea.

