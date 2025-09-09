VaiOnline
Festival/2.
10 settembre 2025 alle 00:21

Elana Sasson Quartet domani a Punta Tegge a La Maddalena 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo le anteprime dello scorso fine settimana a Luogosanto e Arzachena il Festival internazionale Isole che parlano entra ora nel vivo. Domani la musica torna protagonista. Alle 18.30, nell’incredibile scenario di Punta Tegge a La Maddalena, sarà la volta dell’Elana Sasson Quartet, formazione cosmopolita che intreccia jazz mediterraneo, canti curdi e poesia persiana in un suono ricco e contemporaneo.

La serata proseguirà a Palau, al Cineteatro Montiggia, con “Istèrrida pro Gaza”, un concerto speciale del Tenore Murales de Orgosolo - tra le voci più riconosciute del canto a tenore, capace di fondere tradizione, ricerca e sperimentazione in un percorso che unisce memoria e impegno civile - in omaggio alla mostra di Samar Abu Elouf. La giornata si concluderà con un dj set. Venerdì alla Pineta di Palau Vecchio incontro inedito tra i contrabbassisti Ksawery Wójciński (Polonia) ed Esat Ekincioğlu (Turchia) e nel pomeriggio, al Faraglione, spazio al progetto A Bad Day di Egle Sommacal e Sara Ardizzoni, che con due chitarre elettriche e pedali analogici costruiscono paesaggi sonori tra immaginazione e rigore. In serata, a Porto Faro, doppio concerto: il musicista sardo Matteo Carta con “King Shepherd and the Lost Sheep” e il quartetto guidato dal sassofonista turco Korhan Futacı, figura chiave del jazz e rock sperimentale turco, che fonde tradizione anatolica, improvvisazione radicale e psichedelia in un suono viscerale e immersivo. Insieme a Barış Ertürk, Esat Ekincioğlu ed Erdem Göymen, dà vita a un concerto che attraversa spazio, tempo e confini stilistici, trasformando il caos urbano in rituale sonoro e rivelando i colori invisibili della Turchia contemporanea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 