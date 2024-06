El Shaarawy: siamo forti, sono pronto 

Iserlohn. Uno sguardo agli ultimi secondi con la Croazia e un pensiero a quello che attende gli azzurri, ovvero la Svizzera. A riavvolgere il nastro azzurro dai brividi di Lipsia è il romanista Stephan El Shaarawy che, nonostante il suo torneo visto dalla panchina, suona la carica assicurando che l'obiettivo è arrivare per la seconda volta a Berlino dove si giocherà anche la finalissima del 14 luglio, oltre al match di sabato (ore 18) contro Sommer e compagni. «Il finale di Lipsia ci ha dato consapevolezza: questa squadra non muore mai, fare gol nel recupero può essere anche una qualità e noi siamo stati bravi a farlo - sottolinea El Shaarawy - non è stata una partita eccezionale dal punto di vista della qualità, però c'è stato grande impegno da parte di tutti ed è stata una qualificazione secondo me meritata».

L'esterno della Nazionale non nasconde le ambizioni: «Penso che ci sia grande aspettativa e pressione perché siamo una squadra forte. Una squadra che può arrivare fino in fondo». Sulle possibilità di essere impiegato ha aggiunto: «Sono sempre pronto, il mister mi ha provato esterno alto a sinistra e a destra, quarto di centrocampo, quinto. Mi sono adattato alle sue esigenze, come fatto in passato con la Roma, ma so che anche giocando poco i giocatori possono risultare decisivi». Come Zaccagni.

