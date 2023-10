El Shaarawy, gol e lacrime 

Roma 1

Monza 0

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Cristante 6, Ndicka 6 (28’ st Llorente 6); Karsdorp 6 (28’ st Zalewski 6), Bove 5 (18’ st El Shaarawy 7), Paredes 5.5, Aouar 5, Spinazzola 6.5 (33’ st Kristensen sv); Belotti 5 (18’ st Azmoun 6.5), Lukaku 5.5. In panchina: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli. Allenatore Mourinho 6.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 4, Pablo Marì 6.5, Caldirola 7; Pereira 5 (1’ st Birindelli 6.5), Gagliardini 6.5, Pessina 7, Kyriakopoulos 6 (40’ st Donati sv); Colpani 6.5 (19’ st Vignato 7), Machin 6 (47’ pt A. Carboni 6); Colombo 6 (20’ st Mota 6). In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Bettella, Akpa Akpro, F. Carboni, V. Carboni, Bondo, Maric, Ciurria. Allenatore Palladino 6.5.

Arbitro : Ayroldi di Molfetta 4.

Rete : 45’ st El Shaarawy.

Note : al 41’ pt D’Ambrosio espulso per doppia ammonizione (entrambe per fallo di gioco). Al 50’ st espulso Mourinho. Ammoniti: Machin, Cristante, Mancini, Palladino, Gagliardini. Angoli: 8-4. Recupero: 3’ pt, 9’ st.

Roma. Un pianto liberatorio dopo una settimana di voci, accuse e sofferenze. La rete allo scadere di Stephan El Shaarawy contro il Monza racchiude tanti lati di una vicenda che scuote il calcio italiano. Nella tempesta di giocatori indagati, che si autodenunciano o che querelano per false accuse, l’attaccante azzurro e della Roma segna il gol vittoria della sua squadra al 90’, e al fischio finale dopo nove minuti di recupero crolla emotivamente. Il crollo sul terreno di gioco, il pianto non trattenuto, l’abbraccio consolatorio di Lukaku: è l’immagine della domenica all'Olimpico. «È stato un pianto liberatorio, le false accuse fanno male», racconta poi El Shaarawy. Non solo i tre punti che tengono accesa la corsa Champions della Roma, ma anche quel senso di rivalsa dopo una settimana che lo ha visto al centro di rumors legati al caso scommesse.

Accuse che fanno male

Ad accusarlo Fabrizio Corona e Striscia La Notizia in particolare, chiamando la reazione dei suoi legali, prima, e del club giallorosso, poi. Una fiducia ripagata in campo con il gol vittoria e le lacrime per scrollarsi di dosso un periodo difficile. «Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? - si domanda subito dopo il triplice fischio - È una delle emozioni più belle segnare ed esultare sotto la curva, gioire con i tifosi. Ho sempre pensato solo a giocare e divertirmi. Ho sofferto ma sono felice per il gol e la vittoria». La sofferenza per le accuse resta, ma la coscienza di Stephan è a posto. «Al 100% - ribadisce il calciatore che per ora non è indagato né dalla procura di Torino né da quella sportiva - E fa male quando non vengono dette cose vere. È un accumulo di emozioni, ma ora sono felice». Sulla sua integrità, così come a quella di Zalewski (anche al cui centro delle stesse indiscrezioni), crede Mourinho, ieri espulso durante la gara. «Ho un rapporto con i miei giocatori molto vero - racconta lo Special One -. Anche quando sono critico sono diretto e loro sanno che con me è meglio una verità brutta di una bugia bella. Per questo quando lui e il bambino (Zalewski, ndr) mi hanno detto di non preoccuparmi perché loro non erano coinvolti, per me è stato facile».

