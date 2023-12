El Dipinto, pugili cittadini in trionfo 

Simone Pippia dopo anni trascorsi all’estero è rientrato nella sua Oristano e ai colori del Boxing club El Dipinto di Giorgio Serra. Il rientro nel quadrato del pugile oristanese, inserito nel sotto clou del titolo mondiale youth disputato da Patrik Cappai, è coincisa anch con la conferma delle sua qualità. Dopo una prima ripresa di studio, l’atleta oristanese alla seconda ha mandato ko l’avversario paraguaiano.

«Siamo più che soddisfatti – commenta Giorgio Serra- anche se avrei preferito che Simone avesse disputato qualche altra ripresa per verificare il lavoro svolto in questi cinque mesi in palestra. Ma ripeto, è andata benissimo anche così». Intanto l’attività della palestra oristanese continua a ritmi serrati. Per Simone Pippia è in programma un match ad aprile. Intanto ad Alghero il giovanissimo Nicola Orrù ha fatto un pari con Matteo Nuvoli mentre oggi sale sul ring un’altra promessa del Boxing club El dipinto, Alex Ciocca.

