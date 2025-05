Einstein, un laboratorio a Firenze 

Nasce alle porte di Firenze un altro dei laboratori di ricerca destinati allo sviluppo delle tecnologie che saranno adottate dal nuovo osservatorio gravitazionale Einstein Telescope (Et): si tratta del nuovo laboratorio di ottica adattiva Adoni-Et, inaugurato presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, sede fiorentina dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Il suo obiettivo sarà sviluppare un concetto innovativo per la correzione degli specchi del telescopio, sfruttando l'esperienza acquisita dall'Inaf con le tecniche di ottica adattiva. La realizzazione del laboratorio rientra nel progetto Einstein Telescope Infrastructure Consortium (Etic), finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della Missione 4 del Pnrr, di cui l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è capofila. Etic è finalizzato a sostenere la candidatura italiana a ospitare l'Einstein Telescope nell'area dell'ex miniera di Sos Enattos a Lula.

Il valore scientifico

«I segnali generati dalle onde gravitazionali sono talmente deboli da richiedere strumenti perfettamente isolati e privi di distorsioni ottiche, per evitare che gli effetti di tali “imperfezioni” riducano drasticamente la sensibilità della detezione», spiega il responsabile di Adoni-Et, Armando Riccardi. «Questo è particolarmente vero per l'Einstein Telescope, che si propone di aumentare di un ordine di grandezza la sensibilità rispetto all'attuale generazione di telescopi gravitazionali (Ligo, Virgo), richiedendo soluzioni innovative per il controllo del sistema. In particolare, ogni differenza delle ottiche del fascio di misura dalla loro forma ideale, che sia un inevitabile residuo di fabbricazione o una deformazione dovuta alla variazione della loro temperatura, deve essere compensata». L'ottica adattiva ha esattamente questo scopo: agire con un elemento correttore all'interno del sistema per compensare gli effetti delle deformazioni delle ottiche in tempo reale. Il laboratorio Adoni-Et trasferirà all'Einstein Telescope l'esperienza acquisita da Inaf con le tecniche di ottica adattiva per la correzione degli effetti della turbolenza atmosferica sulle immagini astronomiche.

Alta tecnologia

«Nel laboratorio - precisa Riccardi - verificheremo la capacità di uno specchio deformabile di modulare la luce di un laser di potenza, per variare la mappa di temperatura di un'ottica da utilizzare come elemento correttore dei fasci di misura di Et e verificare che le distorsioni del fronte d'onda ottenute siano in accordo con le accuratezze richieste da questo formidabile strumento per la detezione delle onde gravitazionali».

