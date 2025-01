Einstein Telescope, task force regionale 

La Giunta regionale ha istituito l’Unità di progetto per sostenere la candidatura del sito minerario di Sos Enattos a Lula a ospitare l’Einstein Telescope. La struttura avrà il compito di coordinare dal punto di vista tecnico, per ciò che compete alla Regione, tutte le attività necessarie per la stesura del “Bid Book”, il fascicolo a corredo della candidatura, che dovrà essere presentato entro il 2025. Avrà inoltre la responsabilità di coinvolgere gli enti regionali per l’acquisizione della documentazione e dei pareri preliminari per la costruzione dell’infrastruttura, qualora nel 2026 venisse assegnata alla Sardegna. Nello specifico l’Unità di progetto dovrà, tra l’altro, definire e attuare le iniziative politiche e culturali per sostenere la candidatura di Sos Enattos, dovrà coordinare ed attuare le attività svolte dalla Cabina di regia e della Governance multilivello e collaborare con l’Area ricerca e innovazione del centro regionale di programmazione, che rimane il referente per le attività e i progetti di ricerca propedeutici alla candidatura. «Dopo lo stanziamento di 350 milioni di euro, il via libera alla realizzazione del Centro ricerche e aver ospitato il G7 della Scienza a Sos Enattos», dice la governatrice Alessandra Todde, «l’istituzione dell’Unità di progetto rappresenta un altro tassello per non farci sfuggire questa irripetibile opportunità per la Sardegna».

E il 30 gennaio a Bitti si confronteranno studiosi e rappresentanti istituzionali durante un incontro pubblico (alle 16.39) nel cinema teatro Ariston. L’appuntamento è organizzato nell'ambito della riunione annuale del Crenos (Centro ricerche economiche nord sud) che quest’anno si terrà proprio a Bitti con diverse sessioni di lavoro, dal 30 gennaio all’1 febbraio, e che vedrà il coinvolgimento di oltre 60 ricercatori, diversi dei quali provenienti dalle Università di Cagliari e Sassari. L’iniziativa, aperta alle comunità interessate dal progetto di ricerca internazionale (Bitti, Lula e Onanì) e a quelle delle aree limitrofe, è ideata dal Crenos in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e con i due atenei isolani. Ci sono inoltre i patrocini di ET Italy, delle amministrazioni locali, del Parco naturale regionale di Tepilora e della Fondazione di Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA