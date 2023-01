«Einstein Telescope, svolta per l’Isola» 

«Qui, a Sos Enattos, sta per accadere qualcosa di straordinario»: sono le parole dette da Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e candidato alla carica di segretario del Pd nazionale, al suo arrivo a Sos Enattos durante il brevissimo viaggio in Sardegna. Tre le tappe: l’arrivo a Olbia alle 15.30, la sala del Museo minerario di superficie nella miniera dismessa alle porte di Lula, e Cagliari. Ad attenderlo a Lula, oltre al segretario provinciale del Pd nuorese e sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, l’assessora comunale di Elini Romina Pili, il consigliere regionale Roberto Deriu, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e quello di Lula Mario Calia.

L’incontro a Lula

«Venni in Sardegna nel 2013, in un momento molto complicato, torno adesso e son venuto volentieri qui nel sito di Sos Enattos, perché volevo conoscere questo luogo che potrebbe segnare la svolta per questo territorio». Il riferimento all’Einstein Telescope non è velato: «Quando si parla di Istituto di Fisica Nucleare, la cui sede sarà Bologna, dove abbiamo appena inaugurato il super computer di calcolo più potente in Europa fra i quattro più potenti al mondo – continua Bonaccini – è facile compredere perché ho scelto di fare questa tappa nel mio viaggio in Sardegna. L’Einstein Telescope è un progetto importantissimo: con il super computer vanno di pari passo ad una velocità incredibile».

Perciò, assicura, in caso di elezione alla segreteria «mi farò carico di portare le istanze di questo progetto nelle sedi del governo, e incontrerò la ministra Bernini che già si è espressa a favore». Per Giuseppe Ciccolini e Roberto Deriu, la scelta del sito di Sos Enattos come tappa del tour sardo, da parte di Bonaccini, è segno dell’attenzione del Pd verso il territorio.

Anche il deputato Silvio Lai apprezza l’impegno del candidato segretario, «perché il progetto ET, così importante e ambizioso, è un patrimonio nazionale, non solo di una Regione». In generale, aggiunge, «c'è bisogno di un Pd popolare e riformista, capace di tradurre in battaglie politiche le tanti questioni aperte su lavoro, sanità, ambiente, diritti».