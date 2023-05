Einstein Telescope, scienza in cantina 

Sos Enattos, a Lula, è il luogo candidato ad ospitare l’Einstein Telescope. Del progetto scientifico si parlerà questa sera a Jerzu, alla cantina Antichi Poderi durante l’evento Scientzia in bidda. L’impatto sociale ed economico di E.T. non interessa solo gli addetti ai lavori ma tutta la popolazione. La scienza internazionale diventa un momento di incontro con il territorio. All’evento di oggi si parlerà anche in sardo. Si parte alle 17 con “S’universu aintr’e una tassa e binu” con una degustazione offerta dalla Cantina. Tra gli ospiti Biswajit Banerjee, Elena Codazzo, Ulyana Dupletsa, Eleonora Loffredo, Samanta Macera, Alessio Mei, Riccardo Murgia, Gor Oganesyan, Jacopo Tissino, ricercatori e ricercatrici del gruppo di Marica Branchesi e Jan Harms, Gran Sasso Science Institute (Gssi), membri della Collaborazione Einstein Telescope. La serata è aperta a tutti e saranno presenti anche gli studenti dell’istituto di istruzione superiore Businco.

Modello

Andrea Contu ricercatore dell’Infn di Cagliari parlerà dell’esperimento mostrando un modellino dell’Einstein Telescope. Collegata da remoto Marica Branchesi interverrà sul tema: “Una nuova esplorazione dell'Universo con le onde gravitazionali”. Seguiranno poi due momenti dove la lingua sarda la farà da padrona. Il primo sarà a cura del ricercatore Riccardo Murgia. Nel monologo teatrale scientziainsardu, lo scienziato racconterà dell’importanza di parlare di scienza dappertutto e parlarne in sardo. «Il professore dell’università di Cagliari Mariano Cadoni, fisico teorico, interverrà con Su ballu tundu cosmicu – spiega Murgia – e ci racconterà, in sardo, come i buchi neri ruotino su se stessi in questo “ballo sardo” fino a cadere l’uno sull’altro e produrre le onde gravitazionali».

Dibattito

La chiusura sarà un dibattito plurilingue. «Nel momento finale ci piacerebbe che ognuno si sentisse libero di parlare nella lingua che vuole – prosegue Murgia – di fare le domande in sardo, in italiano o in inglese. Sarà un interessante scambio di informazioni, di sensazioni per iniziare a costruire una rete dal basso che non può che fare bene alla candidatura del sito sardo per l’Einstein Telescope. Per noi è importante il contatto con il territorio e speriamo che questo incontro sia il primo di una lunga serie».