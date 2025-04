Einstein Telescope Pronti 20 milioni 

Venti milioni di euro. È il finanziamento approvato dalla Giunta regionale con una delibera proposta dalla presidente Alessandra Todde, destinato a interventi infrastrutturali complementari finalizzati a garantire l’accessibilità, la sicurezza e l’efficienza operativa del sito di Sos Enattos di Lula, candidato ad ospitare l’Einstein Telescope.

In particolare, gli interventi riguarderanno la ristrutturazione della Diga Minghetti, necessaria per migliorare la gestione delle risorse idriche della zona, e l’adeguamento della strada di accesso al Centro Ricerche ET SUnLab che sarà realizzato nell’area dell’ex Ri.Mi.Sa., e di quella che conduce al primo dei tre ingressi alla struttura sotterranea (Vertice 1), al fine di assicurare condizioni ottimali per il trasporto di materiali e attrezzature, nonché per facilitare gli spostamenti del personale tecnico e scientifico.

«Grazie a questi interventi - afferma Todde - rafforziamo la candidatura di Sos Enattos, dotando il sito minerario di nuove infrastrutture e recuperando l’esistente, il tutto con il minimo impatto ambientale possibile. Opere necessarie per convincere i decisori che il nostro è il migliore sito possibile per accogliere l’Einstein Telescope e che, comunque, rappresentano un investimento importante per lo sviluppo del territorio».

E ieri all’università La Sapienza di Roma è stato il nuovo laboratorio di fisica sperimentale Arc-Etcryo, dedicato allo sviluppo di tecnologie innovative per il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope.

